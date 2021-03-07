WhatsApp, tartışmalı gizlilik sözleşmesi sonrası yeni geliştirmelerle kaybettiği kullanıcıları geri kazanmaya çalışıyor. Son bilgilere göre WhatsApp, yeni güncellemeyle 24 saat içinde kaybolan mesajlar özelliğini getirecek. Bu haberden kısa bir süre sonra ise 24 saatin ardından yok olan WhatsApp mesajları özelliği gündeme geldi. WABetaInfo tarafından sızdırılan haber, Snapchat'in oldukça popüler olan bu özelliğinin WhatsApp'a taşındığını vurguluyor. Yakında yayınlanmacak olan özellik, isteğe bağlı bir şekilde çalışacak.
24 SAAT SONRA KENDİLİĞİNDEN KAYBOLACAK
WABetaInfo'nun Twitter hesabı üzerinden duyurduğu haber şu şekilde teknoloji meraklılarıyla paylaşıldı: "WhatsApp, mesajları 24 saat sonra kaybolacak şekilde ayarlama özelliğini test ediyor,"
WhatsApp geçen sene Süreli Mesajlar özelliğini duyurmuştu. Burada kullanıcılara 7 gün içerisinde kaybolan sohbetler gerçekleştirme imkanı sağlanmıştı. Şimdi platform 24 saatlik mesajlar özelliğini aktif ederse, muhtemelen bunu Süreli Mesajlar'ın içerisinde etkinleştireceği düşünülüyor.