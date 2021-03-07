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    • Teknoloji
    • 07.03.2021 12:02
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    • 07.03.2021 12:02
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    'tan müthiş özellik geldi! 24 saat içinde yok oluyor! Whatsapp kullananlar şaşkına döndü!

    , için kendi kendini yok edecek resimler özelliğinin test edilmekte olduğu haberi medyaya sızdırılmıştı. Ortaya çıkan bilgilere göre uygulamada resim paylaşırken ekranda yeni bir buton ile karşılaşılacağız. Bu özellik hem şahsi hem de grup sohbetleri için geçerli olacak. WhatsApp geçen sene li Mesajlar özelliğini duyurmuştu. Burada kullanıcılara 7 gün içerisinde kaybolan sohbetler gerçekleştirme imkanı sağlanmıştı. Şimdi platform 24 saatlik mesajlar özelliğini aktif ederse, muhtemelen bunu Süreli Mesajlar'ın içerisinde etkinleştireceği düşünülüyor.

    takvim.com.tr
    Whatsapp'tan müthiş özellik geldi! 24 saat içinde yok oluyor!

    WhatsApp, tartışmalı gizlilik sözleşmesi sonrası yeni geliştirmelerle kaybettiği kullanıcıları geri kazanmaya çalışıyor. Son bilgilere göre WhatsApp, yeni güncellemeyle 24 saat içinde kaybolan mesajlar özelliğini getirecek. Bu haberden kısa bir süre sonra ise 24 saatin ardından yok olan WhatsApp mesajları özelliği gündeme geldi. WABetaInfo tarafından sızdırılan haber, Snapchat'in oldukça popüler olan bu özelliğinin WhatsApp'a taşındığını vurguluyor. Yakında yayınlanmacak olan özellik, isteğe bağlı bir şekilde çalışacak.

    24 SAAT SONRA KENDİLİĞİNDEN KAYBOLACAK

    WABetaInfo'nun Twitter hesabı üzerinden duyurduğu haber şu şekilde teknoloji meraklılarıyla paylaşıldı: "WhatsApp, mesajları 24 saat sonra kaybolacak şekilde ayarlama özelliğini test ediyor,"

    WhatsApp geçen sene Süreli Mesajlar özelliğini duyurmuştu. Burada kullanıcılara 7 gün içerisinde kaybolan sohbetler gerçekleştirme imkanı sağlanmıştı. Şimdi platform 24 saatlik mesajlar özelliğini aktif ederse, muhtemelen bunu Süreli Mesajlar'ın içerisinde etkinleştireceği düşünülüyor.

        SAHTE WHATSAPP SKANDALI! VERİLERİ ÇALDILAR

        Siber korsanlar, hassas verilerin ele geçirilmesi için iPhone kullanıcılarına yönelik sahte WhatsApp uygulaması geliştirdi. Hackerların çeşitli şekillerde veri çalma çalışmaları sürüyor. Son olarak siber korsanlar, hassas verilerin ele geçirilmesi için iPhone kullanıcılarına yönelik sahte WhatsApp uygulaması geliştirdi.

        Toronto Üniversitesi'nde siber güvenlik araştırma laboratuvarı, iPhone için WhatsApp'ın sahte sürümünü bulmak için Motherboard ile birlikte çalıştı. Uygulamayı geliştiren ve dağıtan kişiler, İtalyan gözetim firması Cy4Gate ile ilişkilendirildi.

        Sahte WhatsApp uygulaması ile kullanıcıların cihazlarına zararlı yazılım ve mobil cihaz yönetimi yüklendiği ifade edildi. Söz konusu uygulamanın bir internet sitesi aracılığıyla cihazlara yüklendiği ve iPhone için bir yapılandırma dosyası şeklinde olduğu belirtildi.

        Tasarlanan internet sitesinin WhatsApp'ın resmi internet sitesindekine benzer bir arayüze sahip olduğu ve profesyonel bir şekilde kurgulandığı aktarıldı. Bunun yanı sıra, site üzerinde kullanıcılar için indirme butonu oluşturulduğu ve sitenin yükleme için detaylı anlatım içerdiği bildirildi.

        WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Müşterileri ne olursa olsun casus yazılım şirketlerinin kötüye kullanmasına şiddetle karşıyız. WhatsApp'ı başkalarına zarar verecek şekilde değiştirmek hizmet şartlarımızı ihlal eder. Bu tür kötüye kullanımlara karşı harekete geçmeye devam edeceğiz" dedi.

        ZecOps adlı bir güvenlik şirketi, WhatsApp kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen bu saldırılar sonrasında kullanıcılara tehdit hakkında uyarılarda bulundu.

            WhatsApp, 2015'in başından bu yana PC'nizden de kullanılabiliyor. Bu sayede çalışırken PC'nizi bırakıp, telefonunuzun küçük klavyesinde yazı yazmak zorunda kalmıyorsunuz. Tüm ihtiyacınız olan, WhatsApp Web'in web sayfasını açmak ve aşağıdaki adımları gerçekleştirmek.

            1. Bilgisayarınızda https://web.whatsapp.com adresini açın.

            2. Telefonunuzda WhatsApp'ı açın.

            Android'li telefonlarda Sohbet ekranındayken Menü > WhatsApp Web yolunu izleyin.

            iPhone'da Ayarlar > WhatsApp Web'e dokunun.

            Windows Phone'da ve Nokia S60'ta Menü > WhatsApp Web yolunu izleyin.

            3. Telefonun kamerasını bilgisayarınızın ekranına yönlendirerek QR kodunu okutun.

            Artık WhatsApp web'i kullanmaya başlayabilirsiniz. WhatsApp Web, telefonunuz üzerinden çalıştığı için telefonunuzun internet bağlantısını kesmemeniz gerekiyor. Bunun yanında veri tüketimini azaltmak için telefonunuzu Wi-Fi üzerinden internete bağlamayı tercih edebilirsiniz.
            WhatsApp'ı hangi bilgisayarlarınızla bağladığınıza telefonda WhatsApp Web ekranından göz atabilir, dilediğiniz bağlantıları sonlandırabilirsiniz. Bilgisayarınıza başkaları ulaşabiliyorsa ve WhatsApp'tan çıkış yapmayı unuttuysanız, bu seçeneği kullanarak erişimi kaldırabilirsiniz.
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            Haberler Teknoloji WhatsApp'tan müthiş özellik geldi! 24 saat içinde yok oluyor! Whatsapp kullananlar şaşkına döndü!
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