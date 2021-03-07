WhatsApp, için kendi kendini yok edecek resimler özelliğinin test edilmekte olduğu haberi medyaya sızdırılmıştı. Ortaya çıkan bilgilere göre uygulamada resim paylaşırken ekranda yeni bir buton ile karşılaşılacağız. Bu özellik hem şahsi hem de grup sohbetleri için geçerli olacak. WhatsApp geçen sene Süreli Mesajlar özelliğini duyurmuştu. Burada kullanıcılara 7 gün içerisinde kaybolan sohbetler gerçekleştirme imkanı sağlanmıştı. Şimdi platform 24 saatlik mesajlar özelliğini aktif ederse, muhtemelen bunu Süreli Mesajlar'ın içerisinde etkinleştireceği düşünülüyor.
24 SAAT SONRA KENDİLİĞİNDEN KAYBOLACAK
WABetaInfo'nun Twitter hesabı üzerinden duyurduğu haber şu şekilde teknoloji meraklılarıyla paylaşıldı: "WhatsApp, mesajları 24 saat sonra kaybolacak şekilde ayarlama özelliğini test ediyor,"
WhatsApp geçen sene Süreli Mesajlar özelliğini duyurmuştu. Burada kullanıcılara 7 gün içerisinde kaybolan sohbetler gerçekleştirme imkanı sağlanmıştı. Şimdi platform 24 saatlik mesajlar özelliğini aktif ederse, muhtemelen bunu Süreli Mesajlar'ın içerisinde etkinleştireceği düşünülüyor.