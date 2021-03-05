Boğaziçi Ventures, Mafia Games’e 3 milyon lira yatırım yaptı

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika oyun geliştirme ekosistemlerinde ilk 3'te yer alan Türkiye'deki oyun sektöründe son yıllarda başarılı exitler gerçekleştirildi. 500'den fazla küçük ve orta ölçekli oyun geliştirme stüdyosu kurulurken, sektöre yaratıcı yeteneklerin güçlü akışı devam ediyor. Oyun girişimlerinin sayısı artarken Türkiye kaynaklı sermaye yatırımlarının sayısı da katlanıyor.



TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPIYOR

Oyun, fintech, perakende teknolojileri ve dijital sağlık alanlarına yatırım yapan Boğaziçi Ventures (BV), Growth Fonu ile uluslararası pazarlarda hızla ölçeklenebilen teknolojilere yatırım yapıyor. Teknoloji yatırım fonu "BV Growth", Türkiye'de yerleşik olup uluslararası piyasalara hızla açılabilecek oyun, finans teknolojileri, dijital sağlık ve perakende teknolojileri alanlarında büyüme aşamasındaki girişimlere yatırım yapıyor. 100'ün üzerinde teknoloji şirketine yatırım kararı almış Boğaziçi Ventures ortakları, teknoloji girişimlerinde aktif rol alıyor, girişimcilerin uluslararası başarılara giden yolda eşlik ediyor. Ekosistemin büyümesine katkı sağlayan Boğaziçi Ventures; şans ve yetenek temelli oyunları odağına alan, Fatih Polat ve Serkan Aksu'nun kurucusu olduğu yerli oyun girişimi Clubhouse'da yatırım sohbetleri yapıyor. Oyun sektöründe uzun bir kariyere sahip olan iki girişimci tarafından kurulan ve 11 kişilik bir ekipten oluşan Mafia Games, şans ve yetenek temelli hybrid casual oyunlar geliştiren yerli bir oyun stüdyosu. Yatırım duyurusunu her hafta Clubhouse'da gerçekleştirdiği etkinlikte duyuran Boğaziçi Ventures ve Mafia Games, oyun fikri geliştirme, oyun tasarımı, oyun yayıncılığı, oyun sektöründeki hukuki süreçler ve Türkiye'deki oyun ekosistemi üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Boğaziçi Ventures ortaklarından ve başarılı teknoloji girişimlerine sahip, seri yatırımcı ve oyun sektörü uzmanı Burak Balık, Boğaziçi Ventures'ın Mafia Games'e 3 milyon TL yatırım yaptığını ilk kez Clubhouse yayınında açıklayarak, "Boğaziçi Ventures olarak, bir girişime yatırım yaparken genellikle ortak vizyonlar ve hayallere sahip olup olmadığımıza bakıyoruz. Mafia Games ile de gerçekleştirdiğimiz yatırım görüşmelerinde aynı hayalleri paylaştığımızı görmek bizi oldukça heyecanlandırdı" dedi. Yayında şans ve yetenek temelli oyun alanında dünyada başarılı oyun sayısının çok az olduğu ve bu alanda büyük bir başarı potansiyelinin mevcut olduğu da belirtildi.



VERİ BİLİMCİ MATEMATİKÇİ VE EKONOMİST

Sabah'ın haberine göre, Mafia Games kurucularından Serkan Aksu, "Global oyun sektöründe gördüğümüz fırsatları değerlendirmek amacıyla çıktığımız yolda Boğaziçi Ventures'ın yatırımı ile gücümüze güç katıp hedefimize hızla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi. Uzun yıllardır şans ve yetenek temelli oyunlar alanında çalışan Mafia Games ekibi, oyunlarındaki şans ve yetenek temelli faktörler dolayısıyla matematikçiler, ekonomistler ve veri bilimcilerle birlikte çalışmalarının, onları diğer oyun stüdyolarından ayıran en büyük etken olduğunu belirtti.

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