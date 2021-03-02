4 kişi aynı anda konuşabilecek! Instagram live room (canlı oda) özelliği nasıl kullanılır?

Canlı odalar aynı zamanda içerik üreticiler için yeni bir gelir kapısı da yaratıyor. Bu özellik ile takipçiler, yayın esnasında sevdikleri hesaplara destek olmak için 'rozet' satın alabiliyor ya da 'alışveriş' ve 'canlı bağış toplama' özelliklerinden kolayca faydalanabiliyor.