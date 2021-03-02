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    • Teknoloji
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    • 02.03.2021 13:42
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    4 kişi aynı anda konuşabilecek! Instagram live room (canlı oda) özelliği nasıl kullanılır?

    Instagram live room (canlı oda) özelliği sayesinde 4 kişi aynı anda sohbet edebilecek. Dünyaca ünlü popüler sosyal medya uygulaması Instagram'a yeni bir özellik geldi. Uygulamada çoklu olarak canlı yayın yapılabilecek ve Clubhouse benzeri oda kurulabilecek.

    takvim.com.tr
    4 kişi aynı anda konuşabilecek! Instagram live room canlı oda özelliği nasıl kullanılır?

    Instagram live room özelliği nasıl kullanılır? Popüler sosyal medya uygulaması Instagram sık sık güncellemelerle yeni özelliklere kavuşuyor. Uygulamaya son olarak getirilen özellikle canlı oda özelliği geldiği belirtiliyor. Böylece canlı yayınlarda konuşmacı sayısını 4'e çıkabilecek. Peki, Instagram canlı oda nasıl kullanılır?

    INSTAGRAM LIVE ROOM ÖZELLİĞİ NEDİR?

    Instagram, yeni bir güncelleme ile Clubhouse uygulamasında da olan ve 4 konuşmacının bulunduğu canlı yayına olanak tanıyan 'canlı oda (live room)' özelliğini ekledi.

    Bu özelliğin Instagram platformuna taşınması, Instagram'da etkileşimin çoğalacağı ve dörtlü grupların ortak canlı yayın yapabileceği anlamına geliyor.

        Canlı odalar aynı zamanda içerik üreticiler için yeni bir gelir kapısı da yaratıyor. Bu özellik ile takipçiler, yayın esnasında sevdikleri hesaplara destek olmak için 'rozet' satın alabiliyor ya da 'alışveriş' ve 'canlı bağış toplama' özelliklerinden kolayca faydalanabiliyor.

        Instagram tarafından yapılan açıklamada, canlı yayınlara daha fazla etkileşim özelliği ekleneceği de belirtildi.

        Şirket, önümüzdeki aylarda moderatör kontrolleri ve ses özelliklerini de ekleyeceğini duyurdu.

        Bu açıklamadan hareketle, gelecek aylarda Clubhouse benzeri özelliklerin platformda yerini alacağı tahmin ediliyor.
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