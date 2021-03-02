4 kişi aynı anda konuşabilecek! Instagram live room (canlı oda) özelliği nasıl kullanılır?

Instagram live room özelliği nasıl kullanılır? Popüler sosyal medya uygulaması Instagram sık sık güncellemelerle yeni özelliklere kavuşuyor. Uygulamaya son olarak getirilen özellikle canlı oda özelliği geldiği belirtiliyor. Böylece canlı yayınlarda konuşmacı sayısını 4'e çıkabilecek. Peki, Instagram canlı oda nasıl kullanılır?
INSTAGRAM LIVE ROOM ÖZELLİĞİ NEDİR?
Instagram, yeni bir güncelleme ile Clubhouse uygulamasında da olan ve 4 konuşmacının bulunduğu canlı yayına olanak tanıyan 'canlı oda (live room)' özelliğini ekledi.
Bu özelliğin Instagram platformuna taşınması, Instagram'da etkileşimin çoğalacağı ve dörtlü grupların ortak canlı yayın yapabileceği anlamına geliyor.