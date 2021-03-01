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    • Teknoloji
    • 01.03.2021 10:53
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    • 01.03.2021 10:53
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    Kovid-19 testinde yeni dönem! ’da cep telefonuyla yapılan koronavirüs testi geliştirildi

    ’da uzmanlar akıllı telefon aracılığıyla yapılan bir koronavirüs testi geliştirdi. Akıllı telefona takılan bir çeşit USB cihaz üzerindeki şeride sürüntü örneği yerleştirilerek yapılan test 300 kişi üzerinde denendi.

    İHA
    Kovid-19 testinde yeni dönem! Herkes yapabilecek

    Fransa'daki Lille Üniversitesi'nde aralarında Marsilya'dan da araştırmacıların bulunduğu uzman ekip, akıllı telefonla yapılabilen bir korona virüs testi geliştirdi.

    TESTLERİN YÜZDE 90 ORANINDA DOĞRU SONUÇ
    Akıllı telefona takılan bir çeşit USB cihaz üzerindeki şeride sürüntü örneği yerleştirilerek yapılan test 300 kişi üzerinde denendi. Testlerin yüzde 90 oranında doğru sonuç verdiğini açıklayan uzmanlar, mart ayında testi bin kişi üzerinde denemeyi planladıklarını duyurdu.

    Akıllı telefon aracılığıyla yapılan testin en büyük avantajı ise 10 dakikada sonuç vermesi oldu.


    Testin ilk olarak hastanelerde kullanılması, daha sonra ise halka sunulması bekleniyor.

        Bilim grubunun üyelerinden David Devos yaptığı açıklamada, "Buradaki amaç, önümüzdeki haftalarda çok hızlı bir şekilde acil servislere sunabileceğimiz, vakaları çabuk teşhis eden bir test hazırlamak.

        Covid-19'un ilk dalgası hastanede felaketle sonuçlandı. Çünkü orada birçok insan bilmeden enfekte oldu. Daha sonraki amaç, pratisyen hekimlerimiz, eczacılarımız ve bakımevlerimiz için testi kullanıma sunmak" dedi.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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