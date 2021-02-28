Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 01.03.2021 06:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2021 06:05
    ABONE OL

    ISS’deki astronotları uzay yürüyüşüne çıktı: 6.5 saat sürecek

    Son dakika haberi! Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne () bağlı astronotlar, ’nda (ISS) güneş panellerini bakımı ve yükseltme işlemleri için uzay yürüyüşüne çıktı.

    İHA
    Uzay yürüyüşü başladı! 6.5 saat sürecek

    'nda (ISS) güneş panellerinin ömrünü doldurması nedeni ile Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne () bağlı astronotlar, güneş paneli yükseltmeleri için gerekli modifikasyon kitlerini monte etmek için uzay yürüyüşüne çıktılar.



    Nasa astronotları Kate Rubins ve Victor Glover, ABD saati ile 06.00'da ISS'den çıkarak, istasyon tarihindeki 235'inci uzay yürüyüşüne başladı. Yürüyüşün yaklaşık 6 buçuk saat sürmesi bekleniyor.

    5 Mart'ta ise Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Soichi Noguchi ve Rubins, 236'ıncı uzay yürüyüşü için istasyon ayrılması ve güneş paneli yükseltmeleri için gerekli modifikasyon kitlerini monte etmesi planlanıyor.


    Bu uzay yürüyüşü Glover'ın ve Rubins'in kariyerindeki 3'üncü, 5 Mart'taki uzay yürüyüşü ise Rubins ve Nguchi'nin kariyerlerindeki 4'üncü uzay yürüyüşü olacak.

    ISS'deki mevcut güneş panelleri 15 yıllık hizmet ömrü için tasarlanmalarına rağmen 2000 yılında bu yana hizmet veriyorlar. ISS'ye bu yıl mevcut güneş panellerine ek olarak yeni güneş panellerinin konuşlandırılması ile istasyonun gücü 160 kilovattan 215 kilovata çıkarılacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Teknoloji ISS’deki NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı: 6.5 saat sürecek