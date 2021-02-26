EXXEN NASIL İNDİRİLİR?

GooglePlay Store ya da Appstore üzerinde uygulamaları bulunan Exxen'i telefon ve tabletlerinize kolaylıkla indirip erişim sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra Exxen'in web sitesi üzerinden de dizi, film ve programlara ulaşabilirsiniz.

EXXEN TV'DE HANGİ DİZİ VE PROGRAMLAR VAR?

Exxen içerisinde dizi, reality show, yarışma, belgesel ve çocuk programı gibi farklı yaş gruplarına hitap eden yapımlar yer alıyor. Ayrıca pandemi sebebi ile sinemalarda veya ticari sebepler nedeniyle televizyonda yayınlanamayan 20 ya da 40 dakikalık kısa içeriklerin platformda yayınlanıyor.