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    • 26.02.2021 14:30
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    • 26.02.2021 14:30
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    çöktü mü? 26 Şubat 2021 mı veriyor? Neden giriş yapılmıyor?

    çöktü mü? Neden giriş yapılmıyor? Soruları sosyal medyanın gündemine oturdu. 'nın kurmuş olduğu, 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan dijital platform Exxen kullanıcılarına hata verdi. Milyonlarca kişi içeriklere erişemediğini ifade etti. Exxen içerisinde dizi, reality show, yarışma, belgesel ve çocuk programı gibi farklı yaş gruplarına hitap eden yapımlar yer alıyor. Peki, ? 26 Şubat Cuma ? mı veriyor? İşte son dakika haberinin detayları...

    takvim.com.tr
    Exxen çöktü mü? Neden giriş yapılmıyor?

    Exxen çöktü mü? Neden giriş yapılmıyor? Soruları sosyal medyanın gündemine oturdu. Acun Ilıcalı'nın kurmuş olduğu, 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan dijital platform Exxen kullanıcılarına hata verdi. Milyonlarca kişi içeriklere erişemediğini ifade etti. Exxen içerisinde dizi, reality show, yarışma, belgesel ve çocuk programı gibi farklı yaş gruplarına hitap eden yapımlar yer alıyor. Peki, Exxen çöktü mü? 26 Şubat Cuma Exxen'e neden girilmiyor? Exxen izleme hatası mı veriyor? İşte son dakika haberinin detayları...

    EXXEN ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN GİRİLMİYOR?

    Birçok başarılı projenin yer aldığı Acun Ilıcalı'nın paralı dijital yayın platformu olan Exxen'de 26 Şubat Cuma günü birçok kullanıcı içeriklere erişemedi. Hata veren Exxen'de kullanıcıları "Üzgünüz! Aradığınız sayfaya şu anda erişilemiyor." uyarısını aldı.

    Bu durum hakkında herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Exxen sitesinin teknik bir sorundan kaynaklı veya güncelleme nedeni ile erişime kısıtlandığı düşünülmektedir.

    Kısa sürede binlerce kullanıcısı olan dijital platform Exxen'in en kısa sürede normale dönmesi beklenmektedir.

    EXXEN TV NEDİR?

    BluTv'den sonra ikinci kez ülkemizde hayata geçirilen Exxen platformu için 1.500 kişilik bir ekip oluşturuldu. Acun Ilıcalı ve ekibi tarafından oluşturulan platformun Netflix ve BluTv ile benzer olarak ücretsiz seçeneği bulunmuyor. Fakat bu iki platformdan farklı olarak reklamlı ve reklamsız olmak üzere ücretli iki paketi bulunuyor.

        EXXEN NASIL İNDİRİLİR?

        GooglePlay Store ya da Appstore üzerinde uygulamaları bulunan Exxen'i telefon ve tabletlerinize kolaylıkla indirip erişim sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra Exxen'in web sitesi üzerinden de dizi, film ve programlara ulaşabilirsiniz.

        EXXEN TV'DE HANGİ DİZİ VE PROGRAMLAR VAR?

        Exxen içerisinde dizi, reality show, yarışma, belgesel ve çocuk programı gibi farklı yaş gruplarına hitap eden yapımlar yer alıyor. Ayrıca pandemi sebebi ile sinemalarda veya ticari sebepler nedeniyle televizyonda yayınlanamayan 20 ya da 40 dakikalık kısa içeriklerin platformda yayınlanıyor.

        EXXEN TV NASIL ÜYE OLUNUR?

        Exxen TV'ye üye olmak için öncelikle platformun web sitesi olan https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir. Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak 7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, sadece Exxen'e yeni üyelikler için geçerli. Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi buradan da kolaylıkla başlatabilirsiniz.

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        Haberler Teknoloji Exxen çöktü mü? 26 Şubat 2021 Exxen izleme hatası mı veriyor? Neden giriş yapılmıyor?