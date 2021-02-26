Exxen çöktü mü? Neden giriş yapılmıyor? Soruları sosyal medyanın gündemine oturdu. Acun Ilıcalı'nın kurmuş olduğu, 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan dijital platform Exxen kullanıcılarına hata verdi. Milyonlarca kişi içeriklere erişemediğini ifade etti. Exxen içerisinde dizi, reality show, yarışma, belgesel ve çocuk programı gibi farklı yaş gruplarına hitap eden yapımlar yer alıyor. Peki, Exxen çöktü mü? 26 Şubat Cuma Exxen'e neden girilmiyor? Exxen izleme hatası mı veriyor? İşte son dakika haberinin detayları...
EXXEN ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN GİRİLMİYOR?
Birçok başarılı projenin yer aldığı Acun Ilıcalı'nın paralı dijital yayın platformu olan Exxen'de 26 Şubat Cuma günü birçok kullanıcı içeriklere erişemedi. Hata veren Exxen'de kullanıcıları "Üzgünüz! Aradığınız sayfaya şu anda erişilemiyor." uyarısını aldı.
Bu durum hakkında herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Exxen sitesinin teknik bir sorundan kaynaklı veya güncelleme nedeni ile erişime kısıtlandığı düşünülmektedir.
Kısa sürede binlerce kullanıcısı olan dijital platform Exxen'in en kısa sürede normale dönmesi beklenmektedir.
EXXEN TV NEDİR?
BluTv'den sonra ikinci kez ülkemizde hayata geçirilen Exxen platformu için 1.500 kişilik bir ekip oluşturuldu. Acun Ilıcalı ve ekibi tarafından oluşturulan platformun Netflix ve BluTv ile benzer olarak ücretsiz seçeneği bulunmuyor. Fakat bu iki platformdan farklı olarak reklamlı ve reklamsız olmak üzere ücretli iki paketi bulunuyor.