Daha önce Senatodan bazı değişikliklerle geçen yasa bugün Temsilciler Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Haber içeriklerinin teknoloji şirketleri ile medya kuruluşları arasında müzakere edilerek fiyatlandırılmasını öngören yasa bu yolla habercilerin elini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu arada yasa, haber kuruluşlarına fiyat konusundaki uzlaşmazlıklar için tahkime gitme olanağı tanıyor.