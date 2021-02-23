Facebook'un hükümete gelecek günlerde Avustralya'da haber sayfalarını geri yüklemeyi planladığını bildirdiği kaydedilen açıklamada, "Bu değişiklikler, dijital platformlara ve medya şirketlerine, yasanın işleyiş şekli hakkında daha fazla netlik sağlayacak ve medya işletmelerinin adil şekilde ücretlendirilmesini sağlamak için çerçeveyi güçlendirecektir." ifadeleri kullanıldı.
Facebook ise anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Avustralya hükümetinin bazı değişiklikleri yapmayı kabul etmesi ve endişelerin giderileceğini garanti etmesinden memnun olduklarını ifade etti.
Avustralya ülkedeki kullanıcıların haber paylaşımlarını engellediği gerekçesiyle, dün, Facebook'taki reklam kampanyalarını durdurduğunu açıklamıştı.
Avustralya hükümetinin mevcut mali bütçede dijital reklamcılığa yaklaşık 42 milyon dolar ayırdığı ve bunun yaklaşık dörtte birinin de Facebook'ta kullanıldığı belirtiliyor.
AVUSTRALYA'DA YASA TEKLİFİ HAZIRLANMIŞTI
Avustralya, Nisan 2020'de, teknoloji devlerinin kullandığı içerikler için haber kaynaklarına ödeme yapması amacıyla düzenlemeye gidileceğini duyurmuştu.
Avustralya Federal Hazinesi Başkanı Josh Frydenberg, ülkesinin, zorunluluk getiren bir yasa oluşturarak sosyal medya devlerinin orijinal haber içeriği için ödeme yapmak zorunda kalacağı dünyadaki ilk ülke olacağını söylemişti.