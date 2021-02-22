Koronavirüs pandemisinin yeni yükseleni "scooter" oldu

Özel araç sahipleri de dijital dönüşümden faydalanıyor. Mastercard Türkiye ile İSPARK'ın iş birliği sayesinde İSPARK uygulaması üzerinden kayıtlı kartla tek tıkla ödeme yapılabiliyor. Araç sahiplerinin görevli beklemeden ve bozuk para arama derdi olmadan otopark ödemelerini gerçekleştirmesi artık mümkün. Otoparktan ayrılan sürücü, uygulama üzerinden Masterpass'e kayıtlı kartlarından birini seçerek ödemeyi tamamlayabiliyor.

Mastercard, toplu taşıma sistemlerine de ödeme çözümleri sunmayı ihmal etmiyor. Türkiye'de 40'ı aşkın şehirde Masterpass altyapısıyla kent veya ulaşım kartlarına temassız bir şekilde bakiye yüklenebiliyor. 23 ilde ise tüketiciler sahip oldukları temassız kredi ya da banka kartları ile toplu taşıma ödemelerini doğrudan araç içi validatöre yapabiliyor.