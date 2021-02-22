Koronavirüs pandemisinin yeni yükseleni "scooter" oldu

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin salgın sürecindeki alışveriş alışkanlıklarını analiz eden Mastercard Türkiye, özellikle hijyen sebebiyle bu dönemde temassız alışverişe olan talebin ciddi anlamda artış gösterdiğini belirtirken, bunun sadece bireysel temassız kartlarla kalmayıp ticari kartlara da yansıdığının altını çizdi.
Buna göre, ofislerin fiziksel alandan dijital ortama taşınması, işletmelerde ticari kart kullanımını artırdı.
Türkiye'de Masterpass üye iş yerleri arasında ticari alışverişlerde en çok yemek siparişi ve market alışverişi yapıldığı görülüyor. Bu iki alanı, ulaştırma ve telekomünikasyon hizmetleri takip ediyor. Masterpass'e tanımlanan kartların yüzde 65'i kredi kartı iken, yüzde 31 ile banka kartları ikinci sıraya oturuyor.
ULAŞIMDA DİJİTAL ADAPTASYON HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
Dijital ödemelerde en büyük artışı, ortak kullanıma sunulmuş elektrikli scooter sağlayıcıları gösterdi. Scooter'ların genç kitlenin tüketim alışkanlığı haline geldiği görülüyor.