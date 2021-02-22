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    • Teknoloji
    • 22.02.2021 23:57
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    • 23.02.2021 08:56
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    yı heyecanlandıran görüntüleri paylaştı! İşte ’ın ’a iniş anı...

    (), ’ta keşif yapmak üzere gönderilen uzay aracı ’ın ’e iniş anının görüntülerini yayınladı. İşte tüm nın merakla takip ettiği Perseverance’ın Mars’a iniş görüntüleri...


    NASA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Perseverance'ın Kızıl Gezegen'e iniş yaptığı anların görüntüleri yayınlandı.

    Paylaşımda, "Biraz sallanma, biraz motor kısma ve yere hafif bir iniş" ifadeleri kullanıldı.



    "MARS'A İNİŞ GİBİ BİR HADİSEYİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLEDİK"
    Perseverance yedisi iniş sürecini kaydetmek üzere birçok kamerayla donatılmıştı. Bugüne dek başka bir gezegene gönderilen en gelişmiş araç olan Perseverance, geçen perşembe günü Jezero Krateri'ne başarılı şekilde iniş gerçekleştirmişti.

    3 dakika 25 saniyelik videoda, Perseverance'ın üzerindeki paraşütün açılması ve sonunda da Kızıl Gezegen'e inmesi görülüyor.

    NASA Jet İtki Laboratuvarı Direktörü Michael Watkins, "Bunlar gerçekten hayret verici videolar. Mars'a iniş gibi bir hadiseyi ilk kez görüntüledik" ifadesini kullandı.



    MİKROSKOBİK CANLILARIN İZİNİ SÜRECEK
    30 Temmuz'da ABD'den fırlatılan araç, milyarlarca yıl önce Dünya'ya benzediği düşünülen Kızıl Gezegen'in geçmişini araştıracak. Perseverance'ın görevi, Mars'ta eğer varsa, geçmişte yaşamış mikroskobik canlıların izini sürmek.

    MARS'A İNİŞİNİ MİLYONLAR İZLEMİŞTİ
    Perseverance'ın Mars yüzeyine inmesiyle sonuçlann '7 dakikalık dehşet' süreci için milyonlar tarafından izlenmişti. TSİ 23.58'de Perseverance'ın Mars'ın atmosferine girişiyle başlayan süreç, Perseverance'ın tam da planlandığı saatte 23.55'te Mars'taki Jezero Krateri'ne teker koymasıyla sonuçlanmıştı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise Perseverance'ın Mars'tan çektiği ilk fotoğraflar yayınlamıştı.




        PERSEVERANCE'IN ÖZELLİKLERİ NELER?
        Ortalama bir otomobil büyüklüğünde (3 metre boyunda, 2,7 metre genişliğinde, 2,2 metre yüksekliğinde) ve 1025 kilogram ağırlığında bir araç olan Perseverance "çok misyonlu radyoizitop termoelektrik jeneratör" adı verilen bir enerji kaynağı sayesinde hareket ediyor. Bu jeneratör plütonyumun radyoaktif bozunmasıyla ortaya çıkan ısı enerjisini elektriğe dönüştürerek uzay aracını hareket ettiriyor.



        PERSEVERANCE NE YAPACAK?
        Perseverance'ın görevi, Mars'ta eğer varsa, geçmişte yaşamış mikroskobik canlıların izini sürmek. 1970'lerde gerçekleştirilen Viking misyonlarından bu yana doğrudan "biyolojik imza" arayan ilk NASA misyonu Perseverance olacak.

        Perseverance Mars'ta bulunan Jezero Krateri'ni en az 1 Mars yılı boyunca (Dünya zamanıyla yaklaşık 687 gün) boyunca inceleyecek. Ardından 2030'lı yıllarda yeniden Dünya'ya dönecek. NASA Jezero Krateri'nden elde edilecek verilerin Burdur'da bulunan Salda Gölü'nden alınan örneklerle kıyaslanacağını, Salda'nın Mars'ı daha iyi anlamamızı sağlayacağını da duyurdu.



        Kaya ve toprak parçalarını toplayarak Dünya'ya gönderilmek üzere tüplere doldurup Mars yüzeyine bırakacak olan uzay aracı, aynı zamanda Kızıl Gezegen'in jeolojik yapısını inceleyerek, gelecekte Mars'a inecek astronotların, atmosferdeki karbondioksitten oksijen üretip üretemeyeceklerini test edecek. Perseverance'ın hazırladığı tüpler ise NASA ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından 2026'da Mars'a gönderilmesi planlanan daha küçük bir araç tarafından buradan alınacak ve Dünya'ya getirilecek.



            PERSEVERANCE'IN KARGOSUNDA NELER VAR?
            Ingenuity (marifet, hüner): Mars'ta uçabilecek şekilde tasarlanmış ilk mini helikopter. 1,8 kilogram ağırlığındaki Ingenuity, atmosferi Dünya'nın atmosferinin yüzde 1'i yoğunlukta olan Mars'ta test uçuşları yapacak. (Atmosfer yoğunluğunun düşük olması kalkışı zorlaştıran bir faktör.) 13 megapiksellik kamerasıyla renkli fotoğraflar da çekecek olan Ingenuity'nin uçuşları Ay'ın ötesine yapılacak insanlı uzay misyonları için önemli bilgiler sağlayacak.

            Mastcam-Z: Yüzeydeki mineralleri incelemek için kullanılacak gelişmiş bir kamera sistemi.

            MEDA: İspanya'nın ürettiği sıcaklık, rüzgar hızı ve yönü, basınç, nem ve toz ölçümleri yapan bir sensör.

            MOXIE: Astronotların Mars karbondioksitini oksijene dönüştürüp dönüştüremeyeceklerini anlamak için tasarlanmış bir deney seti.

            PIXL: Kimyasal elementleri tanımlamak için bir röntgen sprektrometresi ve kaya ve toprak dokularının yakından fotoğraflarını çeken bir kamera.

            RIMFAX: Norveç'in ürettiği bir yeraltı radarı. RIMFAX, yüzeyin altındaki jeolojik yapının haritasını çıkaracak.

            SHERLOC: Spektrometreler, bir lazer ve bir kamera kullanarak suyun değiştirdiği organik ve mineral bazlı kalıntıları avlayacak.

            SuperCam: Bir kamera, lazer ve spektrometreler kullanarak kayaları ve toprağı inceleyip organik bileşikler arayacak.



            PERSEVERANCE'IN CURIOSITY'DEN FARKI NE?
            Yukarıda da dediğimiz gibi Perseverance doğrudan canlı izlerini arayan bir Mars misyonu. NASA'nın 2000'lerde Kızıl Gezegen'e gönderdiği Spirit (ruh), ve Opportunity (fırsat) gibi misyonlar, Mars gezegeninin insanlar için yaşanabilir olup olmadığının anlaşılmasına odaklanıyordu. Son olarak 2012 yılında NASA'nın Mars'a gönderdiği ve o dönem çok büyük heyecan yaratan Curiosity (merak), su izleri bulmuştu.

            Gale Krateri'ne iniş yapan Curiosity, birkaç yıl içinde Mars yüzeyindeki toprak ve kayaları kazarak milyarlarca yol öncesinden kalma akarsu izleri tespit etmişti. Ancak özellikle lastik sisteminde yaşanan bazı sorunlar Curiosity'nin araştırmalarına sekte vurmuştu. Perseverance tasarlanırken, Curiosity'nin yaşadığı bu zorluklardan çıkarılan dersler, yol gösterici oldu. Baş mühendis Adam Steltzner, gazetecilere yaptığı açıklamada Perseverance'ın daha sağlam lastiklerle donatıldığını açıkladı. Ayrıca Perseverance'ın "eli" diyebileceğimiz kısmı daha büyük ve ağır cisimleri daha güçlü tutabilecek bir biçimde tasarlandı. Onun dışında iki uzay aracı görünüş itibarıyla birbirine çok benziyor.

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            Haberler Teknoloji Dünyayı heyecanlandıran görüntüleri NASA paylaştı! İşte Perseverance’ın Mars’a iniş anı...