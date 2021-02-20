Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve 2013 yılından bu yana en yeni teknolojiler kullanılarak güncellenen yerli uygulamamız BiP'i kullanıcılarımızdan gelen taleplerle sürekli yenilemeye devam ediyoruz. 2021 yılında da önceliğimiz kullanıcılarımızın ihtiyaç ve taleplerine en iyi kullanıcı deneyimi ile cevap verebilmek için kendimizi geliştirmek olacak. Son dönemdeki gelişmelerin de ışığında en büyük hedefimiz Türkiye'de olduğu kadar dünya çapındaki kullanıcı sayımızı artırmak."

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