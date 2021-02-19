Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılacağı "Dijital Tır" projesini hayata geçirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında, dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış "Dijital Tır", 52 ili ziyaret edecek.
İlk durağı olan Edirne'de vatandaşları ağırlamaya başlayan "Dijital Tır", 12.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.