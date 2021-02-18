Avustralya ile sosyal paylaşım platformu Faceebook arasında kriz çıktı.
FACEBOK'TAN HABER PAYLAŞIMLARINA KISITLAMA
Facebook, Avustralya medya şirketlerinin ürettiği haberler için ödeme yapmasını zorunlu kılan yasa tasarısı nedeniyle, Avustralyalıların platformdaki haberleri paylaşmalarını engellediğini duyurdu.
AVUSTRALYA BAŞNAKANI MORRISON'DAN TEPKİ
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Facebook'un Avustralyalıların haber paylaşmasını engellemesinin hükümetinin gözünü korkutmayacağını belirtti.
Morrison, yaptığı açıklamada, Facebook'un bu hareketinin hayal kırıklığına neden olduğunu belirtti.
"KÜSTAHÇA"
Büyük teknoloji şirketlerinin dünyayı değiştiriyor olabileceğini ama dünyayı yönetemeyeceklerini ifade eden Morrison, Facebook'un Avustralyalıların sağlık ve acil yardım hizmetleriyle ilgili temel bilgilere erişimini kesmesinin küstahça olduğunu aynı zamanda hayal kırıklığı yarattığını kaydetti.
Diğer ülkelerin liderleriyle de bu konuyla ilgili sürekli temas halinde olduğunu belirten Morrison, "Facebook hükümetimizle yapıcı bir şekilde çalışmalı." ifadesini kullandı.