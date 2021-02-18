"KÜSTAHÇA"

Büyük teknoloji şirketlerinin dünyayı değiştiriyor olabileceğini ama dünyayı yönetemeyeceklerini ifade eden Morrison, Facebook'un Avustralyalıların sağlık ve acil yardım hizmetleriyle ilgili temel bilgilere erişimini kesmesinin küstahça olduğunu aynı zamanda hayal kırıklığı yarattığını kaydetti.

Diğer ülkelerin liderleriyle de bu konuyla ilgili sürekli temas halinde olduğunu belirten Morrison, "Facebook hükümetimizle yapıcı bir şekilde çalışmalı." ifadesini kullandı.