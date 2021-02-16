WhatsApp'tan süper güncelleme geldi! Ülkemizde en sevilen mesajlaşma uygulamalarından biri olan ve küresel çapta 1,5 milyar aktif kullanıcıya sahip WhatsApp, yepyeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. Güncellemelerle alakalı alınan bu karar sayesinde kullanıcılar, her şeyden haberdar olacak. Neredeyse her haftaya yeni bir güncelleme ile başlayan Whatsapp, özellikle yeni tip koronavirüsün getirmiş olduğu pandemi döneminde evden çalışarak sürekli iletişim halinde olan kişiler için, bu döneme adapte olabilmeleri adına sınırsız özellik getirdi.
Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, gelecek yıl sunacağı tüm güncellemeleri, kullanıcılara uygulama üzerinden duyurma kararı aldı.
WABetaInfo'nun ulaştığı bilgiye göre, platform uygulama içi bildirimler ile kullanıcılarını yenilikler hakkında bilgilendirecek.
Aynı habere göre, söz konusu karar, 2021 yılı itibarı ile uygulamaya konulacak.
WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ
Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...
EMOJİ TARAMASI
WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.
DAKİK HESAPLAMALAR
Eğer sürekli konuşmalarınızı takip etmiyorsanız, küçük tik işaretlerinin maviye dönüştüğü anı kaçırabilirsiniz. Artık gönderdiğiniz mesajı basılı tutarak çıkan "Bilgi" opsiyonunu tıklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüştüğünü görebilirsiniz. Aynı işlemi attığınız mesajı kaydırarak da yapabilirsiniz. Bu işlem sayesinde attığınız mesajın karşı tarafa iletilip iletilmediğini ve okunup okunmadığını takip edebiliyorsunuz.