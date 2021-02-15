Rekabet Kurulu'nun Facebook ve WhatsApp hakkında 11 Ocak'ta başlattığı resen soruşturmanın sonucu belli oldu. WhatsApp'ın Gizlilik İlkeleri'nde yapılan ve kullanıcıların bilgilerini, Facebook'un diğer şirketlerinin reklam ve pazarlama alanına açan değişiklik adımı ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada Kurul, Facebook'un Türkiye'de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook'un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi şeklinde geçici tedbir alınmasına karar verdi.