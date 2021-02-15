Rekabet Kurulu'nun Facebook ve WhatsApp hakkında 11 Ocak'ta başlattığı resen soruşturmanın sonucu belli oldu. WhatsApp'ın Gizlilik İlkeleri'nde yapılan ve kullanıcıların bilgilerini, Facebook'un diğer şirketlerinin reklam ve pazarlama alanına açan değişiklik adımı ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada Kurul, Facebook'un Türkiye'de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook'un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi şeklinde geçici tedbir alınmasına karar verdi.
KARAR OYBİRLİĞİ İLE ALINDI
Rekabet Kurulu, düzenlenen rapora ve incelenen dosya kapsamına göre, 4054 sayılı Kanun'un 9. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oybirliği ile karar verildiğini duyurdu.
KULLANICILARA VERİLEN SÜRE UZATILMIŞTI
WhatsApp, 4 Ocak'ta "gizlilik ilkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin Facebook'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.