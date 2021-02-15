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    • Teknoloji
    • 15.02.2021 15:25
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    • 15.02.2021 15:25
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    'dan 'a 1,1 milyon avroluk "tüketicileri yanıltma" cezası!

    Son dakika haberine göre , ülkedeki oteller için uyguladığı sıralamanın tüketicileri yanılttığı gerekçesiyle 'a 1,1 milyon avro para cezası verdi. Google'un ülkedeki otellerin yıldız sıralamasında tüketicileri yanılttığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, ve 'nın bu durumu düzelttiği belirtildi.

    Google cezayı yedi! Tüketicileri böyle yanıltmış

    Ekonomi Bakanlığının Haksız Rekabetle Mücadele ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (DGCCRF) yapılan yazılı açıklamada, otellerin şikayet etmesi üzerine 2019 ve 2020'de 'un 7 bin 500 otel hakkında verdiği bilgilerin kontrol edildiği kaydedildi.

    Google'un ülkedeki otellerin yıldız sıralamasında tüketicileri yanılttığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, ve Google 'nın bu durumu düzelttiği belirtildi.

    Açıklamada, Savcısının onayının ardından Google İrlanda ve 'ya 1,1 milyon avro ceza kesildiği, Google söz konusu temsilciliklerinin de bu cezayı ödemeyi kabul ettiği aktarıldı.

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    Haberler Teknoloji Fransa'dan Google'a 1,1 milyon avroluk "tüketicileri yanıltma" cezası!