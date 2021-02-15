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    • 15.02.2021 09:56
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    • 15.02.2021 09:56
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    tarih verdi: uçacak!

    'li ünlü girişimci , yeni nesil modeli aracı ‘uçurmak’ için çalıştığını duyurdu. , katıldığı radyo programında, “Bu şeyi insanları öldürmeden nasıl havada tutacağımı çözmeye çalışıyorum” dedi.

    DHA
    Elon Musk tarih verdi: Tesla Roadster uçacak!

    'de ve 'un CEO'su , model aracının güncelleştirilmiş yeni nesil halini 'uçurmak' istediğini belirtti. Bir radyo programına konuk olan , "Bu şeyi insanları öldürmeden nasıl havada tutacağımı çözmeye çalışıyorum. Belki uçurabiliriz diye düşündüm ama çok yükseğe değil. Yani belki yerin bir metre kadar yukarıda uçabilir ya da onun gibi bir şey" ifadelerini kullandı.



    2022'DE SEVKİYATINA BAŞLANMASI PLANLANIYOR
    Tesla şirketi, birkaç yıldır Roadster modelinin üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Musk, şirketin bu modelin mühendisliğini bu yıl bitirmeyi ve 2022'de sevkiyatına başlamayı umduğunu açıkladı. Musk, katıldığı programda denemelerinde başarılı olabilirse Roadster'ın uçabileceğinin altını çizdi.

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