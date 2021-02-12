Twitter'dan devlet kurumlarına yeni etiket! Aralarında Türkiye de var





İşte Twitter'ın etiketlerle ilgili yaptığı açıklama metni;

Bu etiketler, ilgili Twitter hesabının profil sayfasında ve bu hesaplardan gönderilip paylaşılan Tweetlerde görünür. Bu etiketlerde ilgili hesabın bağlı olduğu ülke ve bu hesabın bir devlet temsilcisi veya devlete bağlı medya kuruluşu tarafından işletilip işletilmediği hakkında bilgiler bulunur.

Ek olarak bu etiketler, ilgili hesabın resmî bir hesap olduğunu belirten küçük bir bayrak simgesini ve devlete bağlı medya platformunun küçük amblemini içerir.

RESMî HESAPLARI TANIMLAMA

Özellikle dışişleri bakanları, kurumsal yapılar, büyükelçiler, resmî sözcüler ve önemli diplomatik liderlerin de içinde bulunduğu önemli devlet yetkililerinin hesapları başta olmak üzere devletlerin diğer ülkelerdeki sesi olan üst düzey görevlilere ve kurumlara odaklanıyoruz. Hesapların yalnızca şahsi olarak kullanıldığı ve jeopolitik veya resmî devlet iletişim kanalı rolü taşımadığı yerlerde hesabı işaretlemeyiz.