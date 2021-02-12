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    • Teknoloji
    • 12.02.2021 10:57
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    • 12.02.2021 10:57
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    Twitter'dan devlet kurumlarına yeni etiket! Aralarında Türkiye de var

    Geçtiğimiz aylarda devlet kurum ve kuruluşlarına yeni bir etiket getireceğini açıklayan Twitter, harekete geçti. Bu etiketle birlikte kullanıcılar, bu hesapları diğerlerinden ayırt edebilecekler. Bu özelliğin aylar önce , , Birleşik Krallık, Rusya ve Fransa'da devreye gireceği ifade edilmişti. Özelliğin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede 17 Şubat'ta devreye gireceği açıklandı.

    Twitter'dan devlet kurumlarına yeni etiket!

    Geçtiğimiz aylarda devlet kurum ve kuruluşlarına yeni bir etiket getireceğini açıklayan Twitter, harekete geçti. Dünyanın en popüler sosyal ağlarından bir tanesi olan Twitter, yeni bir karar aldığını açıkladı. Twitter'ın aldığı yeni karar ile devlet kurum ve kuruluşlarının resmi Twitter hesaplarına yeni bir etiket geliyor. Kullanıcılar bu sayede, ilgili hesabın bir ülkenin yönetim organına ait olduğunu daha kolay bir şekilde anlayabilecekler.


    TÜRKİYE'DE DE AKTİF HALE GELİYOR
    Twitter tarafından yapılan açıklamalara göre yeni etiketler, dünyanın her yerine eş zamanlı olarak getirilmeyecek. Platform bunun yerine, ülkelerdeki devlet kurumlarına etap etap etiket dağıtması yapacak. Bu özelliğin aylar önce Çin, ABD, Birleşik Krallık, Rusya ve Fransa'da devreye gireceği ifade edilmişti. Özelliğin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede 17 Şubat'ta devreye gireceği açıklandı.


    TWİTTER'DA RESMİ VE DEVLETE BAĞLI MEDYA HESAPLARINDAKİ ETİKETLER HAKKINDA
    Twitter'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, devlete bağlı medya hesaplarındaki etiketler; belirli resmî devlet temsilcileri, devlete bağlı medya kuruluşları ve bu kuruluşlarla yakından ilişkili kişiler tarafından kontrol edilen hesaplar hakkında ek bağlam sağladığı ifade edildi.



        İşte Twitter'ın etiketlerle ilgili yaptığı açıklama metni;

        Bu etiketler, ilgili Twitter hesabının profil sayfasında ve bu hesaplardan gönderilip paylaşılan Tweetlerde görünür. Bu etiketlerde ilgili hesabın bağlı olduğu ülke ve bu hesabın bir devlet temsilcisi veya devlete bağlı medya kuruluşu tarafından işletilip işletilmediği hakkında bilgiler bulunur.

        Ek olarak bu etiketler, ilgili hesabın resmî bir hesap olduğunu belirten küçük bir bayrak simgesini ve devlete bağlı medya platformunun küçük amblemini içerir.

        RESMî HESAPLARI TANIMLAMA
        Özellikle dışişleri bakanları, kurumsal yapılar, büyükelçiler, resmî sözcüler ve önemli diplomatik liderlerin de içinde bulunduğu önemli devlet yetkililerinin hesapları başta olmak üzere devletlerin diğer ülkelerdeki sesi olan üst düzey görevlilere ve kurumlara odaklanıyoruz. Hesapların yalnızca şahsi olarak kullanıldığı ve jeopolitik veya resmî devlet iletişim kanalı rolü taşımadığı yerlerde hesabı işaretlemeyiz.

        DEVLETE BAĞLI MEDYA HESAPLARINI TANIMLAMA
        Devlete bağlı medya; finansal kaynaklar, doğrudan veya dolaylı siyasi baskılar ve/veya üretim ve dağıtım üzerinde denetim aracılığıyla editoryal içerik üzerinde devletin kontrol sağladığı organlar olarak tanımlanır. Devlete bağlı medya kuruluşlarına, bu kuruluşların baş editörlerine ve/veya üst düzey çalışanlarına ait hesaplar işaretlenebilir.

        Örneğin Birleşik Krallık'ta BBC ve ABD'de NPR gibi editoryal bağımsızlığa sahip devlet destekli medya kuruluşları, bu politikanın amaçlarına hitap eden devlete bağlı kuruluşlar olarak tanımlanmamaktadır.

        ŞU ANDA HANGİ HESAPLAR ETİKETE SAHİP?
        Şu anda bu etiketler Çin, Fransa, Rusya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Bangladeş, Küba, Ekvador, Mısır, Gana, Honduras, Endonezya, İran, Nijerya, Suudi Arabistan, Sırbistan, İspanya, Tayland, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ülkelerine ait olup aşağıdaki özellikleri taşıyan Twitter hesaplarında görünmektedir:

        Ağırlıklı olarak jeopolitik ve diplomasi ile uğraşan resmî hesaplar
        Devlete bağlı medya kuruluşları
        Devlete bağlı medya kuruluşları ile ilişkili editörler veya üst düzey gazeteciler gibi kişiler
        Bu politika, ilerleyen zamanlarda başka ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilecektir.

        Ayrıca bu etiketler, bireysel resmî hesaplarla kurumsal resmî hesaplar arasında farklılık gösterecektir.

        BU ETİKETLER TWİTTER İŞLEVLERİNİ SINIRLANDIRIYOR MU?
        Devlete bağlı medya kuruluşları için Twitter, kullanıcılara bu etiketlerin bulunduğu hesapları veya bu hesapların Tweetlerini önermez veya öne çıkarmaz.

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        Haberler Teknoloji Twitter'dan devlet kurumlarına yeni etiket! Aralarında Türkiye de var