Twitter'dan devlet kurumlarına yeni etiket! Aralarında Türkiye de var

Geçtiğimiz aylarda devlet kurum ve kuruluşlarına yeni bir etiket getireceğini açıklayan Twitter, harekete geçti. Dünyanın en popüler sosyal ağlarından bir tanesi olan Twitter, yeni bir karar aldığını açıkladı. Twitter'ın aldığı yeni karar ile devlet kurum ve kuruluşlarının resmi Twitter hesaplarına yeni bir etiket geliyor. Kullanıcılar bu sayede, ilgili hesabın bir ülkenin yönetim organına ait olduğunu daha kolay bir şekilde anlayabilecekler.
TÜRKİYE'DE DE AKTİF HALE GELİYOR
Twitter tarafından yapılan açıklamalara göre yeni etiketler, dünyanın her yerine eş zamanlı olarak getirilmeyecek. Platform bunun yerine, ülkelerdeki devlet kurumlarına etap etap etiket dağıtması yapacak. Bu özelliğin aylar önce Çin, ABD, Birleşik Krallık, Rusya ve Fransa'da devreye gireceği ifade edilmişti. Özelliğin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede 17 Şubat'ta devreye gireceği açıklandı.
TWİTTER'DA RESMİ VE DEVLETE BAĞLI MEDYA HESAPLARINDAKİ ETİKETLER HAKKINDA
Twitter'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, devlete bağlı medya hesaplarındaki etiketler; belirli resmî devlet temsilcileri, devlete bağlı medya kuruluşları ve bu kuruluşlarla yakından ilişkili kişiler tarafından kontrol edilen hesaplar hakkında ek bağlam sağladığı ifade edildi.