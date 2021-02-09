Whatsapp gönülleri almaya çalışıyor! Müthiş özellik böyle ortaya çıktı! Kullanıcılar ise...

WhatsApp basit bir fikir üzerine inşa edildi: Arkadaşlarınız ve ailenizle paylaştığınız şeyler aranızda kalır. Bu, kişisel görüşmelerinizi her zaman uçtan uca şifreleme ile koruyacağımız anlamına gelir, böylece ne WhatsApp ne de Facebook bu özel mesajları göremez. Bu nedenle, herkesin mesajlaştığı veya aradığı kişilere ilişkin kayıt tutmuyoruz. Paylaşılan konumunuzu da göremeyiz ve kişilerinizi Facebook ile paylaşmayız.

Bu güncellemelerle bunların hiçbiri değişmiyor. Bunun yerine, güncelleme, insanların WhatsApp üzerinden bir işletmeye mesaj göndermesi gereken yeni seçenekleri içeriyor ve verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlıyor. Bugün herkes WhatsApp'ta bir işletmeyle alışveriş yapmasa da, gelecekte daha fazla insanın bunu tercih edeceğini ve insanların bu hizmetlerden haberdar olması önemli. Bu güncelleme, Facebook ile veri paylaşma yeteneğimizi genişletmez.

"8 ŞUBAT'TA HİÇ KİMSENİN HESABI ASKIYA ALINMAYACAK "

Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek.