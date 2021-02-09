Whatsapp gönülleri almaya çalışıyor! Müthiş özellik böyle ortaya çıktı! Kullanıcılar ise...

Whatsapp gönülleri almaya çalışıyor! WhatsApp kullanıcıları için sevindiren bir haber geldi ve yeni özelliğin detayları dikkat çekti. Whatsapp'tan video göndermeyi sevenler için etkili bir seçenek sunan bu özellik ile giden kullanıcılar bile geri dönebilir. Peki Whatsapp yeni özellikte neler var? Kullanıcı sözleşmesi ile ilgili son dakika gelişmeler neler? Farklı mesaj uygulamalarına yönele kullanıcıların da geri dönebileceği son dakika gelişmeleri haberimizde derledik.
WHATSAPP'A YENİ ÖZELLİK!
Gizlilik sözleşmesi ile son günlerde adından çokça bahsettiren WhatsApp, platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündeme geldi. Gelen bilgilere göre WhatsApp Play Store üzerindeki Beta Programı'nda yer alan kullanıcılar için yeni özelliği sisteme entegre etti. Google Play Beta Programı'nda bulunan WhatsApp kullanıcılarının erişimine açılan yeni özellik ile videoları sessiz hale getirmek mümkün olabilecek.Bir kullanıcı, videoyu başkasına gönderirken istediği takdirde videonun sesini kapatabiliyor ve sessiz şekilde başkasına gönderebiliyor. Beta sürümünü kullanan WhatsApp kullanıcıları için geçerli olan özellik, yakın zamanda gelecek gündelleme ile tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulacak.
WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA GELDİ!
Uygulayacağını duyurduğu veri politikası ile tepki çeken WhatsApp yeni bir açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada "Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" ifadelerine yer verildi. Mayıs ayında yeni bir iş planı hazırlanacağı bildirildi.
WhatsApp'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Son güncellememizde ne kadar kafa karışıklığı olduğunu pek çok kişiden duyduk. Endişeye neden olan birçok yanlış bilgi var ve herkesin ilkelerimizi ve gerçekleri anlamasına yardımcı olmak istiyoruz.