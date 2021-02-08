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    • Teknoloji
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    • 09.02.2021 00:00
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    özellikleri duyuruldu! ne kadar, kaç TL?

    fiyatı ne kadar? açıklandı. Yeni telefon modellerinden olan Samsung Galaxy A12 mütevazı özellikleriyle dikkat çekiyor. Dörtlü kamera kurulum ile iddialı bir kamera performansı vadeden Galaxy A12, 48 MP çözünürlüğe sahip ana kamerasını 5 MP ultra geniş açı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera ile destekleyecek. İşte, Samsung Galaxy A12 özellikleri ve fiyatı!

    takvim.com.tr
    Samsung Galaxy A12 özellikleri duyuruldu! Samsung Galaxy A12 fiyatı ne kadar, kaç TL?

    Samsung Galaxy A12 özellikleri nelerdir? Samsung Galaxy A12 fiyatı ne kadar? Teknoloji devi Samsung yeni telefon modeli A12'yi tanıttı. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği ile tanıtılan Galaxy A12, Güney Kore'de 3 GB RAM, 32 GB depolama ile ön siparişte olacak.

    SAMSUNG GALAXY A12 ÖZELLİKLERİ!

    Lansmanının üzerinden oldukça uzun bir zaman geçen Samsung'un Galaxy A12 modeli, damla çentikli standart bir tasarıma sahip. Temel ihtiyaçlar için çıkarılmış olan akıllı telefon, artık Türkiye'de de elde edilebiliyor.

    Samsung Galaxy A12 modeli, 6.5 inç büyüklüğünde damla çentikli 1600 × 720 piksel HD+ çözünürlük sunan bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Cihazın önünde bulunan söz konusu çentikte ise 8 MP'lik çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.

    Telefonun arka kısmında ise dörtlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Bu kurulumda; 48 Megapiksel ana kamera, 5 Megapiksel ultra geniş açı, 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik algılayıcısı yer alıyor.

    Gücünü MediaTek yapımı Helio P35 işlemciden alan Samsung Galaxy A12, birden çok RAM seçeneği (3GB / 4GB / 6 GB) ve 32GB / 64GB / 128 GB şeklinde üç ayrı depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca yan tarafında bir parmak izi okuyucusuna sahip olan akıllı telefon 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.

    Samsung Galaxy A12 modelinin teknik özellikleri
    Ekran: 6,5 inç, 1600 × 720 piksel, HD+ Infinity-V
    İşlemci: MediaTek yapımı Helio P35
    RAM: 3GB / 4GB / 6GB
    Depolama: 32GB / 64GB / 128 GB
    Ön Kamera: 8MP
    Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP
    Batarya: 5.000mAh, 15W şarj
    Boyutlar: 164 x 75,8 x 8,90 mm
    Ağırlık: 205 gram
    İşletim Sistemi: Android 10
    Bağlantı: USB Type-C, 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD),
    Renkler: Beyaz, Yeşil, Siyah,

        SAMSUNG GALAXY A12 FİYATI NE KADAR?

        Beyaz, Yeşil ve Siyah renkleri olmak üzere üç farklı renk seçenekleriyle gelen Samsung Galaxy A12 modeli ülkemizde büyük bir satış kanalında 4 GB RAM / 128 GB dahili depolama versiyonu 2899 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.
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