Samsung Galaxy A12 özellikleri duyuruldu! Samsung Galaxy A12 fiyatı ne kadar, kaç TL?

Samsung Galaxy A12 özellikleri nelerdir? Samsung Galaxy A12 fiyatı ne kadar? Teknoloji devi Samsung yeni telefon modeli A12'yi tanıttı. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği ile tanıtılan Galaxy A12, Güney Kore'de 3 GB RAM, 32 GB depolama ile ön siparişte olacak.

SAMSUNG GALAXY A12 ÖZELLİKLERİ!

Lansmanının üzerinden oldukça uzun bir zaman geçen Samsung'un Galaxy A12 modeli, damla çentikli standart bir tasarıma sahip. Temel ihtiyaçlar için çıkarılmış olan akıllı telefon, artık Türkiye'de de elde edilebiliyor.