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    • Teknoloji
    • 08.02.2021 11:08
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    • 08.02.2021 11:46
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    Clubhouse nedir? Clubhouse davetiye nasıl alınır? İşte tüm gerçekler

    Clubhouse nedir? Clubhouse davetiye nasıl alınır? Bugünlerde herkes bu soruların cevabını merak ediyor. Biz de geçen hafta Clubhouse'a kayıt olduk. İçeride ne oluyor, nasıl bir dünya var? Gözlemleyip sizler için yazdık. İşte bilmeyenler için Clubhouse'da yaşananlar.... Son olarak zamanı 'ın patlama yapmasıyla olayları zamanı Clubhouse'un patlama yapması sadece bir tesadüf mü? Clubhouse bir başka açıdan tam bir karanlık dünya. , PKK, DHKP-C gibi terör örgütleri hem kendi aralarında iletişim kurmak hem de propoganda yapmak için bu uygulamayı kullanıyor. Ayrıca başlıklarında "seks, dedikodu, fuhuş" geçen odalarda dedikodu almış başını yürümüş durumda. İnsanlar burada aldatma, fuhuş hikayelerini anlatıp ahlaksızlığın dibine vuruyor. Diğer sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi burası da dipsiz karanlık bir kuyu.

    takvim.com.tr
    Clubhouse hakkında tüm bilinmeyenler

    Son 10 yıldır hayatlarımız ciddi ölçüde sosyal medyada geçiyor. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok ve diğerleri kimileri bu platformları arkadaşları için kullanıyor kimileri de bu platformlarda fenomen olup yeni oluşan meslek alanında ciddi paralar kazanıyor. Bu alana yeni giren oyuncu ise Clubhouse.

    CLUBHOUSE NEDİR?
    Bu soruya cevap olarak "Twitter'ın seslisi" en çok yapılan yorum. Bir bakıma doğru. Çünkü Clubhouse'da iletişim sesle sağlanıyor. Fotoğraf, yazı paylaşmak yok. Herkes sadece konuşuyor.

    CLUBHOUSE'UN KURUCULARI KİMLER?
    Son günlerde kullanıcı patlaması yaşayan Clubhouse sesli sosyal medya uygulaması gündemden düşmüyor. İlk olarak geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Clubhouse, bir anda popüler olarak aktif kullanıcı sayısını 2 milyonun üzerine çıkarmayı başardı. Uygulamanın sahipleri ise biranda dünyanın gündemine geldi. Peki Clubhouse'ın kurucuları kim? İşte başarı basamaklarını adım adım tırmanan Paul Davison ve Rohan Seth'in hikayesi…

    PAUL DAVİSON KİMDİR?
    Başarılı bir girişimci olan Paul Davison, Stanford Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okudu. Davison üniversite hayatında da oldukça başarılı bir öğrenciydi. Kabul oranının %4 olduğu Stanford Üniversitesi'nde MBA yapan Davison, 2007 yılında MBA biter bitmez Boston merkezli Bain & Company şirketinde kıdemli yardımcı danışman olarak görev almaya başladı.

    GOOGLE'DA STAJ YAPARAK TECRÜBE KAZANDI
    İş hayatında da oldukça girişimci bir insan olan Paul Davison, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google'da operasyon bölümünde staj yaparak kendisini geliştirdi. Daha sonra Google'dan ayrılan Paul Davison, 2010 yılında Google tarafından satın alınan Metaweb Technologies'de görev almaya başladı.

    İş hayatında da oldukça girişimci bir insan olan Paul Davison, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google'da operasyon bölümünde staj yaparak kendisini geliştirdi. Daha sonra Google'dan ayrılan Paul Davison, 2010 yılında Google tarafından satın alınan Metaweb Technologies'de görev almaya başladı.

    HİGHLİGHT BİRÇOK ŞİRKETTEN CİDDİ MİKTARDA YATIRIM ALDI
    Kurucusu ve CEO'su olduğu Highlight ile oldukça başarılı bir dönem geçiren Paul Davison, 4 yılın sonunda ilk büyük anlaşmasını yaparak adını tüm dünyaya duyurdu. Dünyanın en büyük pano temelli sosyal ağ uygulamalarından biri olan Pinterest 2016 yılının Temmuz ayında Highlight sosyal ağ uygulamasını satın aldı ve Paul Davison tüm bu gelişmelerin üzerine Pinterest'te çeşitli içerik üretimi ve özeliklerin geliştirilmesi gibi konularla ilgilenmek üzere işe başladı.

        CLUBHOUSE'U KURDU
        Yaklaşık 2 yıllık bir Pinterest serüveninden sonra geçmişte ilgi duyduğu Kripto paralara yöneldi. Kripto para platformu Coinlist'te CEO olarak çalışmaya başladı. Kripto paralara yönelmesinin nedenini "İnternette yapımamış birçok şey var ve kripto paralar da bunlardan biridir" diye özetleyen Davison, 2020 yılında Rohan Seth ile birlikte Alpha Exploration'ı kurarak Clubhouse sosyal medya uygulamasının temellerini attı. Tüm bu gelişmelerin üzerine 2020 yılının Nisan ayında Clubhouse sesli sosyal medya uygulamasını piyasaya süren Paul Davison ve Rohan Seth, güzel bir başarı öyküsüyle birlikte herkese ilham veriyor.

        ROHAN SETH KİMDİR?
        İki Clubhouse kurucusu da Stanford üniversitesinden çıktı. Stanford üniversitesinde bilgisayar mühendisliği bölümünü bitiren Rohan Seth, 2004 yılında Xerox şirketinde staj yaptı. 2006 yılında Google şirketinin dikkatini çekti ve şirkete katıldı. Google'da 6 yıl boyunca yazılım mühendisliği yapan Rohan Seth, şirkette önemli bir pozisyona sahipti.

        "Bilgisayar ve yazılım hayatımın en büyük değerleridir" diyen Rohan Seth, Android işletim sistemi, Google Maps gibi uygulamaların geliştirilmesinde ciddi şekilde pay sahibi oldu. Aynı zamanda Google içerisinde de birçok girişime imza atan Rohan Seth, özellikle Android işletim sisteminin geliştirilmesinde ciddi pay sahibi oldu.

        GOOGLE KURUCULAR ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ
        Yazılım konusunda oldukça başarılı olan Rohan Seth, Google'ın tam ihtiyacı olan bir kişiydi. Bilindiği üzere Android işletim sisteminin ilk sürümünde kullanılan Konum Platformu'nun geliştirilmesinin başında yer aldı. Ayrıca Google'ın Kullanıcı Konumu platformunun kurucu ortağı ve teknoloji lideri olan Seth, her gün kullanıcılardan milyarlarca konum raporu alarak bugün kullandığımız Google Maps'ın altyapısının oluşturulmasında büyük rol oynadı. Rohan Seth, bu çabalarının karşılığı olarak da Google Kurucuları Ödülü'nü aldı. Ödül töreninde bir açıklama yapan Seth, "Google'ın cihaz ağını dünyanın en gelişmiş hücre / Wi-Fi tabanlı konum teknolojisini oluşturmak için kullandık ve SDK'yı hem iOS hem de Android'de bugün konuma dayalı binlerce uygulamayı etkinleştirecek şekilde tasarladık" demişti.

        2012 YILINDA GOOGLE İLE YOLLARINI AYIRDI
        Rohan Seth'in Google ile yolunu ayırması herhangi bir başarısızlıktan dolayı olmadı. Artık şirket içerisindeki misyonunu tamamladığını düşünen Rohan Seth, 2012 yılında Google'dan ayrılarak 2014'te müşterileri için sosyal medya uygulamaları geliştiren ilk girişimi Memry Labs'ı kurdu. Bu süreç içerisinde birçok sosyal uygulama geliştiren Memry Labs'ın envanterinde 'Phone-a-Friend, #hashtag, KIT Bot ve Goofer' bulunuyordu. Şirketin geliştirildiği uygulamaları oldukça fazla beğenildi ve Apple tarafından en iyi uygulamalar arasında gösterildi.

        Oldukça başarılı olan Memry Labs, büyük şirketlerin dikkatini çekti ve Opendoor tarafından satın alındı. Şirketinin satın alınmasının ardından Rohan Seth, iki yıl boyunca satılan eski şirketine destek vermeye devam etti.

        KIZININ HASTALIĞI NEDENİYLE LYDİAN ACCELERATOR'I KURDU
        Bu süreç içerisinde baba olan Rohan Seth, kızı Lydia'nın beyin fonksiyonlarını kontrol eden KCNQ2 adlı kritik bir gende kendiliğinden bir mutasyon oluşması nedeniyle ciddi bir şekilde sakat kalacağını öğrendi. Hiçbir şekilde yürüyemeyecek, konuşamayacak olan kızı Lydia ve aynı hastalıktan müzdarip olan diğer bebekler için Lydia Accelerator'ı kuran Seth, hastalığın genetik tedavisi için kar amacı gütmeyen bir araştırma hızlandırıcısı başlattıklarını belirtti. Bu sayede hastalığın uzun dönemli etkisine son verilecek ve hastaların daha kaliteli bir yaşam sürmesi sağlanacak.

            PAUL DAVİSON İLE CLUBHOUSE'I KURDU
            Yaklaşık 1 yıldır kızının hastalığı üzerinde çalışan ve Lydia Accelerator ile ilgilenen Rohan Seth, 2020 yılında Paul Davison ile birlikte önce Alpha Exploration'ı kurdu. Daha sonra bugün neredeyse en popüler sosyal medya uygulaması konumuna gelen Clubhouse'ı Davison ile kurarak ciddi bir başarı öyküsüne imza attı.

            CLUBHOUSE'A DAVETİYE NASIL ALINIR?
            Şimdilik sadece davetiyeyle kayıt olmak mümkün. Şimdilik demek de fayda var çünkü ileride bu ne kadar sürdürülebilir tartışılır. Gerekli iyileştirmeleri yaptıktan sonra herkese açılma ihtimali yüksek.

            CLUBHOUSE ANDROID'DE VAR MI?
            Bu noktada da Clubhouse'da bir kısıtlama var. Çünkü uygulama sadece iOS işletim sistemi olan cihazlara yüklenebiliyor yani Apple'lara. Android kullanıcıları ise bir süre daha beklemek zorunda.

            CLUBHOUSE BİLGİLERİMİZİ ALIYOR MU?
            Bu sorunun en net cevabı tabii ki evet. Çünkü uygulama bir başka kişiye davetiye yollamak istediğinizde sizin kişilerinize ulaşmak için izin istiyor. Sesiniz ise uygulamanın asıl amacı.

            CLUBHOUSE'DE NE YAPABİLİRİZ?
            En temel ve basit anlatımla; Clubhouse'da bir oda açıp odaya gelen kişilerle sesli iletişim kurabilirsiniz. İsterseniz sohbet edin, isterseniz şarkı söyleyin, isterseniz şiir okuyun size kalmış.

            CLUBHOUSE'DA ODALAR GİZLİ Mİ?
            Clubhouse'da oda açarken size 3 seçenek sunuluyor. Gizli, sadece arkadaşlar ve genel. Gizli odaya sizin davet ettiğiniz kişiler girebiliyor, sadece arkadaşlar olanlara sizi takip edenler, diğer oda ise herkese açık.

                CLUBHOUSE'DAKİ ODALARDA HERKES KONUŞABİLİYOR MU?
                Clubhouse'da açılan odada sohbeti yöneten moderatörler var. İletişimi onlar modere ediyor. Söz istemek içinse el kaldırma butonu var. Eğer size söz verilmek istenirse konuşmacıların olduğu üst tarafa gelebiliyorsunuz.

                CLUBHOUSE'DA KÜFÜR EDERSEM NE OLUR?
                Bu soru elbette birçok kişinin aklına gelmiştir. Clubhouse'u diğer uygulamalardan ayıran en büyük fark herhangi bir nedenden dolayı siz şikayet edildiğinizde sizi davet eden arkadaşınızın da bu durumdan etkilenme ihtimali var bu nedenle arkadaşınız da size tepki gösterebilir.

                HERKES RADYOCU OLABİLİR
                Andy Warhol'un mehşhur "Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacaktır." sözü son 20 yılda gerçeğe dönüşmek için var gücüyle çabalıyor. YouTube ile başlayan Instagram, Periscope ile devam eden süreçte herkesi televizyoncu yapan uygulamalardan sonra Clubhouse'da herkesi radyocu yapabilir. Düzenli olarak yayın açıp kendinizi dinletebilir ve belli bir kitleye ulaşırsanız siz de bu yeni nesi radyonun fenomeni olabilirsiniz.

                DHKP-C PROPOGANDASI DA VAR MAHİR ÜNAL DA COĞRAFYA BİLMEYEN DE
                Uygulamada geçirdiğimiz bir haftalık süreçte odalardaki çeşitlilik ilk göze çarpan konu oluyor. Oda oda gezip terör örgütü propogandası yapanlar da var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal'ın bulunduğu odada onunla soru cevap yapanlar da var. "Profil resminizden nereli olduğunuzu tahmin ediyoruz" başlığı altında toplanıp sırayla herkesin nereli olduğunun tahmin edildiği bir oda da var. Bu odada Bursa'nın Marmara Bölgesi'nde olduğunu bilmeyen bir hanımefendi bile vardı.

                SİYASETÇİLER VE ÜNLÜLERLE İLETİŞİM İMKANI
                Uygulamanın bir diğer imkanı ise günlük yaşamda iletişim kuramayacağımız siyasetçi ve ünlülerle canlı olarak konuşabilmek ve iletişim kurmak. Türkiye'de birkaç haftadır popüler olan uygulamaya ünlü isimler ve Mahir Ünal gibi siyasetçiler de girip katılımcıların sorularını yanıtlıyordu.

                    KANDIRMACA İHTİMALİ DAHA AZ
                    Clubhouse'da Instagram'daki bol efektli fotoğraflar yok, Twitter'daki kopyala yapıştır bilgiler yok. Sizin bilginiz ne ise o. Bir konuda bilgisi olmayan ama konuşan insanları 3. cümleden sonra tıkanıp kaldıkları ve ıııı'ladıkları uygulamada sık sık karşımıza çıkan bir durum.

                    KLAVYE DELİKANLILARI YERİNE MİKRON DELİKANLILARI
                    Buna rağmen Clubhouse'da ahkam kesen yok değil mi? Elbette var. Fiyakalı bir profil fotoğrafı, etkileyici bir ses tonuyla girdiği odalarda sohbeti yönlendirmeye çalışan veya dikkat çekmek için bir dönem Twitter'daki klavye delikanlıları gibi mikrofon delikanlılığı yapanlar da burada da var.

                    PANDEMİ SONRASI POPÜLERLİĞİ DÜŞEBİLİR
                    Clubhouse'da bizim gördüğümüz en büyük sıkıntı; vakit. Çünkü sohbete ya katılmanız lazım ya da size sıra geldiğinde önceki konuşulanları takip etmiş bir şekilde konuşmanız yoksa orada olmanızın bir anlamı kalmaz. Koronavirüs salgını nedeniyle akşam saatlerinde insanların evlerinde olduğu gerçeğiyle kısıtlamalar bitene kadar Clubohuse'de ilgiyi koruyabilir. Sonrasında ise dışarıdaki hayat başladığında sadece sesle bu ilgi korunabilir mi? Zor.

                    GEZİ ZAMANI TWITTER BOĞAZİÇİ ZAMANI CLUBHOUSE
                    Şu soru da insanın aklına gelmiyor değil. Gezi Parkı kalkışması zamanında Twitter adeta patlama yapmıştı. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sırasında ise Clubhouse patlama yaptı. Bu sadece bir tesadüf olarak değerlendirilebilir mi?

                    Üstelik uygulamaya girdiğimiz her akşam en kalabalık odalardan biri de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katılan ve ne yapacaklarını konuşanların olduğu gruplardı.

                        TERÖR ÖRGÜTLERİ VE AHLAKSIZLIĞIN CİRİT ATTIĞI DİPSİZ KARANLIK BİR KUYU
                        Clubhouse başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerinin de cirit attığı bir uygulama. Örgüt elemanları kendi içlerindeki iletişimi ve planlamayı buradaki gruplar üzerinden sesli olarak sağlayabiliyor. Ayrıca FETÖ, PKK, DHKP-C militanları örgüt propagandası yapmak için de sık sık odaları gezip kendi kendi söylemlerini ortaya saçıyor.

                        Seks, fuhuş, aldatma, aldatılma, LGBT diğer uygulamalarda olduğu gibi Clubhouse'da insanları ağına düşürüyor. Aldatma hikayelerini aldatanlar, seks hikayelerini anlatanlar, dikkat çekmek için bu yola başvuranlar bir hayli fazla. Ahlaksızlığın alıcısı da çok olduğu için Clubhouse bir anlamda dipsiz karanlık bir kuyu.
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