Clubhouse nedir? Clubhouse davetiye nasıl alınır? İşte tüm gerçekler

Son 10 yıldır hayatlarımız ciddi ölçüde sosyal medyada geçiyor. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok ve diğerleri kimileri bu platformları arkadaşları için kullanıyor kimileri de bu platformlarda fenomen olup yeni oluşan meslek alanında ciddi paralar kazanıyor. Bu alana yeni giren oyuncu ise Clubhouse.

CLUBHOUSE NEDİR?

Bu soruya cevap olarak "Twitter'ın seslisi" en çok yapılan yorum. Bir bakıma doğru. Çünkü Clubhouse'da iletişim sesle sağlanıyor. Fotoğraf, yazı paylaşmak yok. Herkes sadece konuşuyor.

CLUBHOUSE'UN KURUCULARI KİMLER?

Son günlerde kullanıcı patlaması yaşayan Clubhouse sesli sosyal medya uygulaması gündemden düşmüyor. İlk olarak geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Clubhouse, bir anda popüler olarak aktif kullanıcı sayısını 2 milyonun üzerine çıkarmayı başardı. Uygulamanın sahipleri ise biranda dünyanın gündemine geldi. Peki Clubhouse'ın kurucuları kim? İşte başarı basamaklarını adım adım tırmanan Paul Davison ve Rohan Seth'in hikayesi…

PAUL DAVİSON KİMDİR?

Başarılı bir girişimci olan Paul Davison, Stanford Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okudu. Davison üniversite hayatında da oldukça başarılı bir öğrenciydi. Kabul oranının %4 olduğu Stanford Üniversitesi'nde MBA yapan Davison, 2007 yılında MBA biter bitmez Boston merkezli Bain & Company şirketinde kıdemli yardımcı danışman olarak görev almaya başladı.

GOOGLE'DA STAJ YAPARAK TECRÜBE KAZANDI

İş hayatında da oldukça girişimci bir insan olan Paul Davison, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google'da operasyon bölümünde staj yaparak kendisini geliştirdi. Daha sonra Google'dan ayrılan Paul Davison, 2010 yılında Google tarafından satın alınan Metaweb Technologies'de görev almaya başladı.