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    • Teknoloji
    • 07.02.2021 18:45
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    • 07.02.2021 19:49
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    kan kaybediyor! Ocak ayında büyük şok yaşadılar

    Son dakika teknoloji haberleri... Türkiye'de uygulayacağını duyurduğu veri politikasının ardından tepki çekmiş gelen tepkilerin ardından güncellemeyi ertelediğini duyurmuştu. 'a bağlı olan WhatsApp'a karşı takınan tavır uygulama mağazalarına da yansıdı. Yayınlanan bir rapor WhatsApp'ın sıralamalarda düşerken rakiplerinin yükseldiğini gözler önüne koydu.

    WhatsApp kan kaybediyor

    WhatsApp Türkiye'de uygulayacağını duyurduğu veri politikasının ardından tepki çekmiş gelen tepkilerin ardından güncellemeyi ertelediğini duyurmuştu.

    UYGULAMA MAĞAZALARINA YANSIDI
    Kullanıcılar WhatsApp'a tepki gösterdi ve boykot etti. Facebook'a bağlı olan WhatsApp'a karşı farklı alternatif uygulamalara geçen birçok kullanıcı oldu. Bu durum App Store ve Google Play'deki sıralamayı da değiştirdi.

    WHATSAPP'IN RAKİPLERİ YÜKSELİŞE GEÇTİ
    Sensor Tower'ın sunduğu verilere göre, Telegram Ocak 2021'de 63 milyondan fazla yükleme ile dünya çapında en çok indirilen oyun dışı uygulama oldu. Bu yükleme önceki yılın aynı ayına göre 3,8 kat artış gösterdi. Telegram'ı indirenlerin en fazla olduğu ülkeler yüzde 24 ile Hindistan; ardından yüzde 10 ile Endonezya oldu.

    TikTok, 62 milyona yakın indirilme ile geçen ay dünya çapında en çok yüklenen ikinci oyun dışı uygulama oldu. Bu uygulamayı en fazla indiren ülkeler yüzde 17 ile Çin olurken; ikinci sırada yüzde 10 ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Signal , Facebook ve WhatsApp, Ocak ayı boyunca dünya çapında en çok yüklenen oyun dışı ilk beş uygulama sırasında yerini aldı.

        Rapora göre Instagram; Ocak 2021'de en çok indirilen oyun dışı uygulamalar listesinde altıncı sırada yer alırken; onu Zoom, MX TakaTak, Snapchat ve Messenger izliyor.

        Sunulan bu rapor 1 Ocak 2021 ile 31 Ocak 2021 arasında; App Store ve Google Play Store için dünya çapında yapılan indirmeleri içeriyor. Ayrıca bu rapor Apple'ın ve Google'ın telefonlara önceden yüklediği uygulamaları içermiyor. Yalnızca o ay ilk defa indirilen uygulamalara göre rapor hazırlanıyor.

        WHATSAPP'A BÜYÜK PROTESTO
        WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından, Türkiye'de kullanıcılar büyük tepki göstermiş başta BİP ve Telegram olmak üzere farklı uygulamalara yönelmişti.

        #WHATSAPPSİLİYORUZ ETİKETİYLE BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILMIŞTI
        Dijital alanın daha adaletli hale getirilmesi gündemdeki yerini korurken WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve onay için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

        WhatsApp'ın güncellenen Gizlilik İlkesi'nde, "Bilgileriniz, yaşadığınız yerin dışında hizmetlerimizin sağlandığı, dünyanın başka herhangi bir ülkesine veya bölgesine aktarılabilir veya iletilebilir ya da buralarda saklanabilir ve işlenebilir." ifadesine yer verildi. Buna karşın WhatsApp'ın AB ülkelerindeki kullanıcılarına yönelik farklı bir Gizlilik İlkesi bulunuyor.

        Diğer ülkelerdeki kullanıcılar "onay dayatmasıyla" karşılaşırken, AB ülkelerindeki kullanıcılara yönelik Gizlilik İlkesi'nin veri aktarım ve işleme kısmında ise şunlar yer alıyor:

        "Üçüncü ülkelere aktarımlar için Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan standart sözleşme maddelerini kullanıyoruz veya Avrupa Komisyonu'nun, üçüncü bir ülkeyi, bölgeyi veya o üçüncü ülke içindeki belirlenmiş bir veya daha fazla sektörün uygun bir koruma seviyesi sağladığını tanımak suretiyle aldığı belirli ülkeler hakkındaki yeterlilik/uygunluk kararlarını dayanak alıyoruz veya geçerli oldukları üzere yürürlükteki veri koruma yasaları kapsamında sağlanan eş değer mekanizmaları kullanıyoruz."

            WhatsApp'ın "onay dayatmasıyla" karşılaşan Türkiye'deki kullanıcılar, sosyal medyada #WhatsAppSiliyoruz etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı.

            YERLİ UYGULAMA BİP'E YOĞUN İLGİ
            Turkcell çatısı altındaki BiP, sosyal medyada WhatsApp'a gösterilen tepkilerin ardından en çok indirilen 3 mesajlaşma uygulaması arasındaki yerini aldı. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen uygulama ile metin mesajlaşmanın dışında sesli ve görüntülü görüşme, belge gönderip alma ve benzeri birçok işlem yapılabiliyor. Tüm iletişimin şifreli bir şekilde taşındığı BiP'in verileri, Turkcell'in Türkiye'deki veri merkezlerinde tutuluyor.

            BiP uygulaması, her geçen gün eklenen yeni özellikleriyle daha da gelişiyor.
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