WHATSAPP'IN RAKİPLERİ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Sensor Tower'ın sunduğu verilere göre, Telegram Ocak 2021'de 63 milyondan fazla yükleme ile dünya çapında en çok indirilen oyun dışı uygulama oldu. Bu yükleme önceki yılın aynı ayına göre 3,8 kat artış gösterdi. Telegram'ı indirenlerin en fazla olduğu ülkeler yüzde 24 ile Hindistan; ardından yüzde 10 ile Endonezya oldu.

TikTok, 62 milyona yakın indirilme ile geçen ay dünya çapında en çok yüklenen ikinci oyun dışı uygulama oldu. Bu uygulamayı en fazla indiren ülkeler yüzde 17 ile Çin olurken; ikinci sırada yüzde 10 ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Signal , Facebook ve WhatsApp, Ocak ayı boyunca dünya çapında en çok yüklenen oyun dışı ilk beş uygulama sırasında yerini aldı.