TESLA ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay hamlesi başlatan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk, son dönemde adından en çok söz ettiren isimlerden.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci ismi olan Musk, insan ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kuracak Neuralink çipinin insanlı deneyleri için tarih verdi.
Sosyal medya hesabından konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Musk, "Neuralink implant güvenliğini sağlamak çok sıkı çalışıyor ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile yakın iletişim içerisindeler.