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    insanlara çip takacak: Neuralink çip tartışma konusu

    Milyarder girişimci , beyin implantının; hafıza kaybına, depresyona ve me eline kadar çeşitli nörolojik sorunları ve omurga yaralanmalarını çözebileceğini iddia ediyor.

    Elonde çip var

    TESLA ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay hamlesi başlatan ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk, son dönemde adından en çok söz ettiren isimlerden.

    Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci ismi olan Musk, insan ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kuracak Neuralink çipinin insanlı deneyleri için tarih verdi.

    Sosyal medya hesabından konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Musk, "Neuralink implant güvenliğini sağlamak çok sıkı çalışıyor ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile yakın iletişim içerisindeler.

        İşler iyi giderse, bu yılın sonlarında ilk insan deneylerine başlayabiliriz" dedi.

        Çip, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden 'çığır açan cihaz' unvanını almış olsa da henüz insan üzerinde deney yapmasına imkan verecek izinleri almayı başaramadı.

        NE İŞE YARAYACAK?
        ● Omurga yaralanmalarında meydana gelebilecek sorunları çözebilecek.

            ● Hafıza kaybı problemini ortadan kaldırabilecek.

            ● Görme engellilerin gerçek dünyayı keşfedebilmesini sağlayacak.

            ● Yapay zeka teknolojisinin gelişimi hızlanacak.

                ● İnsanların beyin sinyalleriyle oyun oynayabilmesi mümkün olacak.

                ● Fiziksel engeli olanlar herhangi bir akıllı protezi, kablosuz olarak düşünceleriyle kontrol edebilecek.

                ● Düşünce gücüyle pek çok cihaz kontrol edilebilecek.
                    Haberler Teknoloji Elon Musk insanlara çip takacak: Neuralink çip tartışma konusu