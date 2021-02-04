Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci insanı olan Musk Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile bir kez daha gündemde.
Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzayı devletlerin tekelinden kurtaran ve Hyperloop ile toplu taşımada çığır açmayı hedefleyen Elon Musk kuşkusuz son dönemde adından en çok söz ettiren isimlerden biri.
İnsan ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kuracak Neuralink çipi hakkında açıklamalarda bulunan Musk, insanlı deneyler için tarih verdi.
Konu ile ilgili bir Twitter kullanıcısının sorusunu yanıtlayan Musk, "Neuralink implant güvenliğini sağlamak çok sıkı çalışıyor ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile yakın iletişim içerisindeler. İşler iyi giderse, bu yılın sonlarında ilk insan deneylerine başlayabiliriz." ifadelerini kullandı.