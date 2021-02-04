"BİZ WHATSAPP'TAN KAÇTIK CLUBHOUSE'A YAKALANDIK"

Her geçen gün üye sayısını artıran, sadece davetiye üzerinden katılım imkanı olan ve ses odalarından oluşan uygulamanın tehlikelerine dikkat çeken Prof. Dr. Eraslan, "Son günlerde tüm dünyada ve ülkemizde sosyal medya modası oluştu, Clubhouse. 90'lı yılların kapalı sohbet odalarının sesli biçimi.

Davetiye yoluyla insanların katıldığı sosyal medya zemini. Davetiye geliyor, davetiye kabul edildiği zaman siz gruba dahil oluyorsunuz. Sadece sesle görüşebiliyorsunuz. İnsanların kendilerini özel hissettikleri ve farklı olarak kendini ifade ettiklerini düşündükleri bir mecra.