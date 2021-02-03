ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, yeni etkinlik izleme kuralları hayata geçmeye başladı. Yeni kurallar çerçevesince Apple'ın uygulama mağazası App Store'da yer alan bir uygulama, iOS kullanıcılarının internet ortamındaki izlerini takip edemeyecek.
iOS'TA TAKİP EDEMEYECEK
Başka bir deyişle iOS ekosisteminde yer alan uygulamalar kullanıcılarının dijital ayak izlerini takip edemeyecek. Kullanıcı verilerini takip ederek hedeflenmiş reklam gösteren uygulamalar artık mecburen kullanıcılardan izin almaları gerekiyor.
İLK ADIMI FACEBOOK ATTI
Sosyal medya devi Facebook bu konuda ilk adımı attı. Facebook, iOS kullanıcılarına bildirim göndermeye başladı.