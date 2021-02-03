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    • Teknoloji
    • 03.02.2021 11:13
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    • 03.02.2021 11:13
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    Facebook'tan sonrası ikinci hamle: Sizi takip etmemize izin verin

    Popüler mesajlaşma uygulaması 'ın zorunlu güncelleme kararı ile gündemde 'de tepkilerin merkezinde olan Facebook, kullanıcılarına gönderdiği ilginç mesaj ile yeniden gündemde. Teknoloji devi ’ın aldığı yeni karar sonrası Facebook’un artık kullanıcıları takip etmesi için onların onayını alması gerekiyor. Haliyle şirket kullanıcılarından bu izni talep ettiği bildirimler göndermeye başladı.

    Facebook'tan kullanıcılarına 'takip' mesajı!

    ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, yeni etkinlik izleme kuralları hayata geçmeye başladı. Yeni kurallar çerçevesince Apple'ın uygulama mağazası App Store'da yer alan bir uygulama, iOS kullanıcılarının internet ortamındaki izlerini takip edemeyecek.


    iOS'TA TAKİP EDEMEYECEK
    Başka bir deyişle iOS ekosisteminde yer alan uygulamalar kullanıcılarının dijital ayak izlerini takip edemeyecek. Kullanıcı verilerini takip ederek hedeflenmiş reklam gösteren uygulamalar artık mecburen kullanıcılardan izin almaları gerekiyor.



    İLK ADIMI FACEBOOK ATTI
    Sosyal medya devi Facebook bu konuda ilk adımı attı. Facebook, iOS kullanıcılarına bildirim göndermeye başladı.

        iOS kullanıcılarına gönderdiği bildirimde takip izni isteyen Facebook, aynı zamanda bu isteğinin gerekçelerini de açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, dijital ortamında kişiye özel reklamlarla muhatap olmak için bu izni vermeniz gerekiyor.

        İZİN VERMEYENLERİ İZLEYEMEYECEK
        NTV'nin haberine göre, Apple'ın getirdiği yeni kural gereği kullanıcıların bu bildirime olumsuz yanıt vermesi durumunda Facebook bu kullanıcıları izleyemeyecek.

        Apple'ın iOS 14.5'in nihai sürümünü 2021'in İlkbahar aylarında yayınlaması bekleniyor. Şirketler bu tarihten sonra izin alamamaları durumunda kullanıcılarını takip edemeyecek.

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