Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 03.02.2021 17:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2021 17:04
    ABONE OL

    30 gün süresi var! Instagram silinen mesajları fotoğrafları geri getirme nasıl yapılır? Instagram geri getirme özelliği devreye girdi!

    Instagram silinen mesajları fotoğrafları geri getirme nasıl yapılır? Instagram yeni gelen bir özellik sayesinde artık silinen paylaşımlar geri getirilebilecek. Gönderileri kalıcı olarak silmek için ise hesabın gerçekten kişiye ait olduğunun onaylanması gerekecek. Bu özellik 30 gün içerisinde silinen paylaşımları kapsayacak.

    takvim.com.tr
    30 gün süresi var! Instagram silinen mesajları fotoğrafları geri getirme nasıl yapılır?

    Popüler sosyal medya uygulaması yeni bir özelliği devreye soktu. Instagram'da artık silinen paylaşımları geri getirmek mümkün olacak. Bir paylaşım yaptıktan sonra silen ve bundan pişman olan kişiler için yeni bir uygulama devreye girdi. Instagram'a silinen fotoğraflarınızı, videolarınızı, gönderilerinizi kurtarabilmenizi sağlayan Son Silinenler özelliği geldi. Peki, Instagram silinen mesajları fotoğrafları geri getirme nasıl yapılır?

    INSTAGRAM SİLİNEN FOTOĞRAFLARI GERİ GETİRME NASIL YAPILIR?

    Son Silinenler (Recently Deleted) olarak adlandırılan yeni özellik sayesinde, Instagram uygulamasında silinen gönderileri kurtarma imkanınız olacak.

    Instagram'a gelen Son Silinenler özelliği, yalnızca silinen gönderilerimizi geri getirmemizi sağlamıyor; aynı zamanda yıllardır platformdaki süregelen bir kullanım alışkanlığını da değiştiriyor. Zira Instagram hesabımızdan bir fotoğrafı, videoyu, hikayeyi kalıcı olarak silmeyi istersek, artık kendimizi kanıtlamamız gerekiyor. Yani telefon numaramızla veya mail adresimizle, o hesabın gerçekten bize ait olduğunu onaylamak zorundayız.

    GERİ GETİRMEK İÇİN BUNLARI YAPIN!

    Instagram'ı açın.
    Hesap > Son Silinenler kısmına girin.
    Bu kısımda, 30 gün içerisinde silinen içeriklerinizi görebilir, dilerseniz geri getirebilirsiniz.

        KALDIRILACAK ÖZELLİK DE DUYURULDU

        Instagram, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada hikâyelerinde gönderi paylaşanları üzecek bir açıklama yapmıştı. Şirket, hikâyelerde gönderi paylaşımına izin verilmeyen bir sürümü test ettiklerini duyurmuştu. Kullanıcıları ikiye bölecek bu açıklamada şirket, böyle bir sürümün neden test edildiğini de söylemişti.

        Instagram açıklamasında gönderilerin sürekli hikâyelerde paylaşılmasını rahatsız bulan topluluk geri bildirimleri sonucunda testlere başlandığı belirtildi. Ancak bu durumda Instagram'daki içerik üreticilerinin başarıları riske atılmış oluyordu.

        Gördüğümüz bir gönderiyi hikâyelerde dolaşırken bir kez daha görmek bazen can sıkıcı olabiliyor. Ancak bireysel kullanıcıların değil de içerik üreticilerinin bakış açısından baktığımızda aslında bu özellik epey kullanışlı durumda. Zira gönderinin hikâyelerde paylaşılması, o gönderiye olan etkileşimi de artırıyor.

        Instagram konuyla alakalı yayınladığı raporda, testlerin "seçilmiş birkaç bölgede yapıldığını söylerken, bu aşamada bu değişikliği daha geniş bir şekilde yayma planı yok" ifadesine yer veriyor.

        Aynı zamanda Instagram'ın, hangi bölgelerde hangi kullanıcıların yeniden paylaşım seçeneğine erişimini kaybedeceğini nasıl belirlediği ise bilinmiyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Teknoloji 30 gün süresi var! Instagram silinen mesajları fotoğrafları geri getirme nasıl yapılır? Instagram geri getirme özelliği devreye girdi!