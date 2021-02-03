30 gün süresi var! Instagram silinen mesajları fotoğrafları geri getirme nasıl yapılır? Instagram geri getirme özelliği devreye girdi!

Gördüğümüz bir gönderiyi hikâyelerde dolaşırken bir kez daha görmek bazen can sıkıcı olabiliyor. Ancak bireysel kullanıcıların değil de içerik üreticilerinin bakış açısından baktığımızda aslında bu özellik epey kullanışlı durumda. Zira gönderinin hikâyelerde paylaşılması, o gönderiye olan etkileşimi de artırıyor.

Instagram konuyla alakalı yayınladığı raporda, testlerin "seçilmiş birkaç bölgede yapıldığını söylerken, bu aşamada bu değişikliği daha geniş bir şekilde yayma planı yok" ifadesine yer veriyor.

Aynı zamanda Instagram'ın, hangi bölgelerde hangi kullanıcıların yeniden paylaşım seçeneğine erişimini kaybedeceğini nasıl belirlediği ise bilinmiyor.