30 gün süresi var! Instagram silinen mesajları fotoğrafları geri getirme nasıl yapılır? Instagram geri getirme özelliği devreye girdi!

Popüler sosyal medya uygulaması yeni bir özelliği devreye soktu. Instagram'da artık silinen paylaşımları geri getirmek mümkün olacak. Bir paylaşım yaptıktan sonra silen ve bundan pişman olan kişiler için yeni bir uygulama devreye girdi. Instagram'a silinen fotoğraflarınızı, videolarınızı, gönderilerinizi kurtarabilmenizi sağlayan Son Silinenler özelliği geldi. Peki, Instagram silinen mesajları fotoğrafları geri getirme nasıl yapılır?
INSTAGRAM SİLİNEN FOTOĞRAFLARI GERİ GETİRME NASIL YAPILIR?
Son Silinenler (Recently Deleted) olarak adlandırılan yeni özellik sayesinde, Instagram uygulamasında silinen gönderileri kurtarma imkanınız olacak.
Instagram'a gelen Son Silinenler özelliği, yalnızca silinen gönderilerimizi geri getirmemizi sağlamıyor; aynı zamanda yıllardır platformdaki süregelen bir kullanım alışkanlığını da değiştiriyor. Zira Instagram hesabımızdan bir fotoğrafı, videoyu, hikayeyi kalıcı olarak silmeyi istersek, artık kendimizi kanıtlamamız gerekiyor. Yani telefon numaramızla veya mail adresimizle, o hesabın gerçekten bize ait olduğunu onaylamak zorundayız.
GERİ GETİRMEK İÇİN BUNLARI YAPIN!
Instagram'ı açın.
Hesap > Son Silinenler kısmına girin.
Bu kısımda, 30 gün içerisinde silinen içeriklerinizi görebilir, dilerseniz geri getirebilirsiniz.