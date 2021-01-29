Son dönemlerde gizlilik sözleşmesiyle gündeme gelen şirket iOS ve Android kullanıcıları için biyometrik güvenlik önlemlerini WhatsApp Web sürümünde de aktif hale getiriyor.
Yeni gizlilik sözleşmesi nedeniyle büyük tepki toplayan ve geri adım atmak durumunda kalan WhatsApp, milyonlarca kullanıcısını Telegram başta olmak üzere alternatif uygulamalara kaptırırken, diğer yandan "yeni özellikler" ile kendini kurtarma peşinde.
Uygulamada uzun zamandır bulunan ve kullanıcıların yüz ya da parmak iziyle de sohbet kayıtlarına erişim imkanı sunan özellik bu kez bilgisayarlara geliyor.
Kullanıcılar, bilgisayardan WhatsApp'a erişim sağladıklarında şu an QR kodu taratması gerekiyor. Ancak yeni sistemde bu gerekli olmayacak ve webcam ya da parmak izi tarayıcısı olan bir bilgisayar söz konusu olduğunda QR kodsuz WhatsApp'a erişim mümkün olacak.