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    • 29.01.2021 00:00
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    General Motors benzinli ve dizel üretimini sonlandırıyor

    üreticisi General Motors (), 2035'e kadar benzinli ve dizel üretimini sonlandırarak yalnızca elektrikli araç üretmeyi planladığını açıkladı.

    GM benzinli ve dizel araç üretimini sonlandırıyor

    Şirketten yapılan açıklamada, 'nin küresel ürün ve operasyonlarında 2040 itibarıyla karbon nötr olmayı planladığı aktarıldı.

    GM'nin tamamen elektrikli bir gelecek için ortak bir vizyon geliştirmek amacıyla ile çalıştığına işaret edilen açıklamada, şirketin 2035 itibarıyla yalnızca elektrikli üretmeyi hedeflediği kaydedildi.

    Açıklamada, şirketin sıfır emisyonlu araçlar sunma ve gerekli şarj altyapısını oluşturma gibi konularda tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya odaklanacağı belirtilerek, gelecek 5 yılda elektrikli araçların Ar-Ge ve üretimine 27 milyar dolarlık yatırım yapılmasının ve pazara 30 elektrikli modeli sürülmesinin planlandığı bildirildi.

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