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    • Teknoloji
    • 28.01.2021 11:20
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    • 28.01.2021 11:30
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    'ta büyük güvenlik açığı! Milyonlarca kullanıcının telefonu Telegram kullanılarak satışa sunuldu

    Geçtiğimiz yıllarda sunucularındaki güvenlik açığı nedeniyle kayıtlı milyonlarca kullanıcının telefon bilgilerinin internette kolayca bulunabildiği ortaya çıkmıştı. Motherboard’un bir raporuna göre, birisi Facebook kullanıcılarının telefon numaralarıyla dolu bir veri tabanına el koydu. Aynı kişi şimdi bu verileri bir Telegram botu kullanarak satıyor.

    Facebook'ta büyük tehlike! Bilgileri satıyor

    Facebook kullanıcılarının bilgilerini kullanarak kazandığı milyonlarca liranın yanı sıra her gün ortaya çıkan yeni güvenlik açıklarıyla gündemden düşmüyor. Motherboard'un bir raporuna göre, birisi Facebook kullanıcılarının telefon numaralarıyla dolu bir veri tabanına el koydu. Aynı kişi şimdi bu verileri bir Telegram botu kullanarak satıyor.

    Bu güvenlik açığını bulan araştırmacı Alon Gal, botu çalıştıran kişinin, 2019'da yamalanan bir Facebook güvenlik açığından gelen 533 milyon kullanıcının bilgilerine sahip olduğunu iddia ediyor. Birçok veri tabanında, herhangi bir veriyi bulmak için bir miktar teknik beceri gerekli.

    500 MİLYON FACEBOOK KULLANICIS ZOR DURUMDA
    Yaklaşık 500 milyon Facebook kullanıcısı zor durumda. Telefon numaraları karanlık bir web siber suç forumunda satılıyor gibi görünüyor.



    Sorumlu suçlu veya suçlu grubu her kimse veriler için Telegram botu oluşturdu. Oluşturulan bot, iki şeye izin veriyor.


        Kişi Facebook kullanıcı kimliğine sahipse, o kişinin telefon numarasını bulabiliyor. Ayrıca kişinin telefon numarası varsa, Facebook kullanıcı kimliğini bulabiliyor.


        20 DOLARA MAL OLUYOR
        Telefon numarası veya Facebook kimliği gibi bir bilginin kilidini açmak, botun arkasındaki kişinin 20 dolara mal oluyor. Motherboard raporuna göre ayrıca, 10,000 kredinin 5.000 dolara satıldığı toplu fiyatlandırma da mevcut.

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        Haberler Teknoloji Facebook'ta büyük güvenlik açığı! Milyonlarca kullanıcının telefonu Telegram kullanılarak satışa sunuldu