Facebook kullanıcılarının bilgilerini kullanarak kazandığı milyonlarca liranın yanı sıra her gün ortaya çıkan yeni güvenlik açıklarıyla gündemden düşmüyor. Motherboard'un bir raporuna göre, birisi Facebook kullanıcılarının telefon numaralarıyla dolu bir veri tabanına el koydu. Aynı kişi şimdi bu verileri bir Telegram botu kullanarak satıyor.
Bu güvenlik açığını bulan araştırmacı Alon Gal, botu çalıştıran kişinin, 2019'da yamalanan bir Facebook güvenlik açığından gelen 533 milyon kullanıcının bilgilerine sahip olduğunu iddia ediyor. Birçok veri tabanında, herhangi bir veriyi bulmak için bir miktar teknik beceri gerekli.
500 MİLYON FACEBOOK KULLANICIS ZOR DURUMDA
Yaklaşık 500 milyon Facebook kullanıcısı zor durumda. Telefon numaraları karanlık bir web siber suç forumunda satılıyor gibi görünüyor.
Sorumlu suçlu veya suçlu grubu her kimse veriler için Telegram botu oluşturdu. Oluşturulan bot, iki şeye izin veriyor.