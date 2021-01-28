Bu güvenlik açığını bulan araştırmacı Alon Gal, botu çalıştıran kişinin, 2019'da yamalanan bir Facebook güvenlik açığından gelen 533 milyon kullanıcının bilgilerine sahip olduğunu iddia ediyor. Birçok veri tabanında, herhangi bir veriyi bulmak için bir miktar teknik beceri gerekli.



500 MİLYON FACEBOOK KULLANICIS ZOR DURUMDA

Yaklaşık 500 milyon Facebook kullanıcısı zor durumda. Telefon numaraları karanlık bir web siber suç forumunda satılıyor gibi görünüyor.