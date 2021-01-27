Discord çöktü mü? Discord neden açılmıyor? Discord bağlantı sorunu sebebi nedir?

DİSCORD NEDİR?

Son zamanların en popüler uygulamalarından biri Discord, sesli bir iletişim uygulamasıdır. İnternet üzerinden tanıdığınız kişilerle iletişim kumanızı sağlayan uygulama tamamen ücretsiz. Üstelik birden çok kişiyle iletişim kurulmasına imkan sağlayan Discord, özellikle online oyun oynayanlar tarafından yoğun bir şekilde tercih ediliyor.

Aynı anda birden fazla kişiyle görüşmek isteyenlerin kullandığı uygulama, internet bağlantısı sorunu olmadığı sürece hızlı ve yüksek ses kalitesinde iletişim kurulmasını sağlıyor.