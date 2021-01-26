Lenovo M10 tablet bilgisayar özellikleri nelerdir? A101 Lenovo M10 tablet bilgisayar alınır mı?

Müzik dinlerken ya da film, dizi veya video izlerken heyecan verici ses kalitesinin keyfini çıkarın. Çift ön hoparlörü ve Dolby Atmos.® teknolojisinin sunduğu sesle nerede olursanız olun sinema salonu deneyimini yaşayabilirsiniz.

Darbeye dayanıklı özel bir koruma ve güncel ve çocuklara uygun içeriklere sahip özel çocuk modu sunan Çocuk Paketi'ni tercih ederek hem çocuklarınızı hem de cihazınızı güvenceye alın.