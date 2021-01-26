Lenovo M10 tablet bilgisayar özellikleri nelerdir? A101 Lenovo M10 tablet bilgisayar alınır mı?

Lenovo M10 tablet bilgisayar özellikleri nelerdir? Lenovo M10 tablet bilgisayar özellikleri alınır mı? Bu hafta A101'de satışa çıkacak ürünler arasında Lenovo M10 tablet bilgisayar dikkat çekiyor. Aile ürünü olarak nitelendirilen ürün, çocuk paketi de bulunduruyor ve ebeveynlerin gözü arkada kalmıyor.
LENOVO M10 TABLET ÖZELLİKLERİ!
Tab P10'un zarif tasarımıyla gözlerinize bir iyilik yapın.Tab PM0'un 10,1 inç FHD ekranı, hareket dolu bir aksiyon sahnesinden aile fotoğraflarındaki güzel detaylara kadar her şeyi gösterir.
Sadece 8,1 mm kalınlığı ve 480 g ağırlığıyla el veya sırt çantanıza kolayca sığabilen Tab M10'u elinizden bırakmak istemeyeceksiniz.Nereye giderseniz gidin size yük olmamak için tasarlandı
Müzik dinlerken ya da film, dizi veya video izlerken heyecan verici ses kalitesinin keyfini çıkarın. Çift ön hoparlörü ve Dolby Atmos.® teknolojisinin sunduğu sesle nerede olursanız olun sinema salonu deneyimini yaşayabilirsiniz.
Darbeye dayanıklı özel bir koruma ve güncel ve çocuklara uygun içeriklere sahip özel çocuk modu sunan Çocuk Paketi'ni tercih ederek hem çocuklarınızı hem de cihazınızı güvenceye alın.