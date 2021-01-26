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    • Teknoloji
    • 26.01.2021 12:29
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    • 26.01.2021 14:21
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    'dan sonra da İngiltere'de telif ödeyecek! Facebook'un bir skandalı daha ortaya çıktı

    'ın Fransa'da haber yayıncılarına telif ödemesine ilişkin karar tazeliğini korurken, bir haber de İngiltere'den geldi. Buna göre ABD sürümünde bir süredir kullanılan News sekmesi, İngiltere'de de devreye alındı. Sosyal medya devi Facebook, bununla beraber İngiliz yayıncılarının içeriklerine de ödeme yapacak. Türkiye'nin de telif düzenlemesi ile ilgili düğmeye basması bekleniyor. Ayrıca WhatsApp'ın sahibi olan Facebook'un yeni bir skandalı patlak verdi. Facebook'un 2019 yılında Türkiye'den 19 milyon dünyadan ise 533 milyon kullanıcının telefon numarasını Telegram üzerinden satıça çıkardı.

    Facebook bir ülkede daha telif ödeyecek! Yeni skandalları patladı

    Sosyal medya devi Facebook, yeni özelliğini ilk defa ABD dışında devreye soktu. Bir süredir ABD sürümünde yer alan Facebook News (Haberler) sekmesi, bugünden itibaren İngiltere'de de aktif olacak.

    İÇERİKLERE PARA ÖDEYECEK
    Şirketten yapılan açıklamaya göre, Facebook kullanıcılarının toplanıp kaydedilen verilerine göre "kişiselleştirilmiş" haber içeriklerinin kullanıcıya sunulacağı bu sekmede gösterilecek gündem maddelerine Facebook karar verecek.

    ABD dışında ilk kez devreye girecek News özelliği, içerik üreticilerine yapılacak telif ödemesiyle de gündeme geldi. Sosyal medya devinden yapılan açıklamaya göre bazı yayıncıların içerikleri için telif ödemesi yapılacak. Telif ödemelerinin çoğunun, içeriği ödemeli olduğu için herkes tarafından ulaşılamayan haber yayıncılarına yapılacağı da gelen haberler arasında.

    KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ HABER AKIŞI ELEŞTİRİLDİ
    Kişiselleştirilmiş haber gösterimi politikasının, seçilmiş bir gazeteci ekibi tarafından yapılacağını belirten Facebook, kullanıcıların görmek istemediği içeriklerin haber akışlarında yer almaması için özel bir çaba gösterileceği sözünü verdi.

    Facebook'un kişiselleştirilmiş haber politikasına tepkilerse gecikmedi. Bu politikanın kontrolcü bir yapısı olduğu söylenirken, bu uygulamanın dikkatli yürütülmemesi halinde demokrasi karşıtı otoriter bir durumla karşılaşılabileceği de söylendi.

    Yaptığı açıklamada Fransa ve Almanya'da işbirliği arayışında olduğunu belirten Facebook, bu uygulamanın medya kuruluşlarıyla olan ilişkilerini geliştirmesi amacıyla attığını bildirdi.

        GOOGLE DA FRANSA'DA TELİF ÖDEYECEK
        Dünya çapında en çok tercih edilen dijital arama motoru Google, Fransız medyası ile telif konusunda anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre Google, platformunda eserlerine yer verdiği yayıncılara telif hakkı ödeyecek. Fransa Rekabet Kurumu, geçtiğimiz Nisan ayında, Google'ın içeriklerini kullanabilmek için Fransız haber ajansları ve yayıncılık kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda olduğuna karar vermişti.

        TÜRKİYE DE HAREKETE GEÇECEK
        Türkiye'de de, yerli basın kuruluşlarının Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını korumak için AB'nin yasal düzenlemesini emsal alması konuşuluyor. İktidar ve TBMM'deki mevcut diğer siyasi partiler, ilgili yasayı uyarlayarak onaylarsa hem Türk medyasının haklı menfaatlerini korumuş olacağı hem de dijitalleşen rekabet ortamında maddi olarak geri kalmamasını sağlayacağı konuşuluyor.

        TÜRKİYE'DEN 19 MİLYON KİŞİNİN NUMARASININ SATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
        Öte yandan WhatsApp'ın sahibi Facebook, 2019'da ortaya çıkan açık nedeniyle köşeye sıkışmış durumda. Bu kez de Türkiye'den 19 milyon ve dünyadan toplam 533 milyon kullanıcının telefon numaraları Telegram üzerinden satışa çıkarıldı.

        Yeni yayınlanan bir raporda Facebook kullanıcılarından toplanan telefon numarası bilgilerinin özel olarak geliştirilen bir Telegram botu ile platform üzerinden satıldığını gösteriyor. Facebook'un 2019'da ortaya çıkan açığı neticesinde toplamda 533 milyon telefon numarası sızdırılmış. Bunlar arasındaki 19 milyon kullanıcı ise Türkiye merkezli.

        20 DOLARA SATILIYOR
        Facebook, geliştirdiği algoritmalar sayesinde A'dan Z'ye birçok farklı kullanıcı verisi depoluyor. Telefon numaraları da bunlara dahil elbette. Facebook ID'leriyle eşleştirilen telefon numaraları Telegram'dan 20 dolar karşılığında satın alınabiliyor.

        Üstelik bu ilk değil. Facebook daha önce de birçok defa veri sızıntılarıyla gündeme gelmiş ve yüksek sayılabilecek para cezalarına çarptırılmıştı.
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        Haberler Teknoloji Google'dan sonra Facebook da İngiltere'de telif ödeyecek! Facebook'un bir skandalı daha ortaya çıktı