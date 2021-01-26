TÜRKİYE DE HAREKETE GEÇECEK

Türkiye'de de, yerli basın kuruluşlarının Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını korumak için AB'nin yasal düzenlemesini emsal alması konuşuluyor. İktidar ve TBMM'deki mevcut diğer siyasi partiler, ilgili yasayı uyarlayarak onaylarsa hem Türk medyasının haklı menfaatlerini korumuş olacağı hem de dijitalleşen rekabet ortamında maddi olarak geri kalmamasını sağlayacağı konuşuluyor.

TÜRKİYE'DEN 19 MİLYON KİŞİNİN NUMARASININ SATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan WhatsApp'ın sahibi Facebook, 2019'da ortaya çıkan açık nedeniyle köşeye sıkışmış durumda. Bu kez de Türkiye'den 19 milyon ve dünyadan toplam 533 milyon kullanıcının telefon numaraları Telegram üzerinden satışa çıkarıldı.

Yeni yayınlanan bir raporda Facebook kullanıcılarından toplanan telefon numarası bilgilerinin özel olarak geliştirilen bir Telegram botu ile platform üzerinden satıldığını gösteriyor. Facebook'un 2019'da ortaya çıkan açığı neticesinde toplamda 533 milyon telefon numarası sızdırılmış. Bunlar arasındaki 19 milyon kullanıcı ise Türkiye merkezli.

20 DOLARA SATILIYOR

Facebook, geliştirdiği algoritmalar sayesinde A'dan Z'ye birçok farklı kullanıcı verisi depoluyor. Telefon numaraları da bunlara dahil elbette. Facebook ID'leriyle eşleştirilen telefon numaraları Telegram'dan 20 dolar karşılığında satın alınabiliyor.

Üstelik bu ilk değil. Facebook daha önce de birçok defa veri sızıntılarıyla gündeme gelmiş ve yüksek sayılabilecek para cezalarına çarptırılmıştı.