Türkiye'de uygulayacağını duyurduğu veri politikasının ardından tepki çeken WhatsApp şimdilik geri adım atmış ve güncellemeyi ertelediğini duyurmuştu.
YENİ WHATSAPP VİRÜSÜ
Türkiye'de tepkilerin hedefi olan WhatsApp'ın yeni bir virüsü ortaya çıktı.
Mesaj yoluyla yayılan ve önce bildirimlerinizi, sonra da ana ekrandaki hızlı cevap verme özelliğini ele geçiren virüs kontrolünüz dışında rehberinizdeki kullanıcılara mesaj atıyor.
Yeni keşfedilen bir kötü amaçlı yazılımın, WhatsApp'ta bir reklam gibi görünerek yayıldığı ve WhatsApp kontrolünü ele geçirdiği ortaya çıktı.