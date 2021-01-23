WhatsApp son kozunu oynuyor saltanatı bitti! Açan şokla karşılamıştı! Kullanıcılarını döndürmek için bakın ne yaptı. Kullanıcılarına sunduğu gizlilik sözleşmesi nedeniyle büyük tepkilerin odağında olan WhatsApp milyonlarca kişinin uygulamayı silmesi üzerine geri adım attı ve süreyi 15 Mayıs'a kadar uzattığını açıkladı. Milyonlarca kullanıcı BİP, Telegram ve Yaay gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanmaya başladı. WhatsApp ise kullanıcılarını kaybetmemek için birçok internet sitesine ve gazeteye tam sayfa reklam verdi. Ayrıca uygulama içerisinde paylaştığı hikayelerle güncellemeye dair detayları 'normal gibi' paylaşmaya başladı.

SON KOZUNU OYNUYOR

WhatsApp gizlilik sözleşmesinde değişikliğe giderek kullanıcılarına bilgilerinin paylaşılmasını kabul etmeyi zorunlu kılmıştı. Gelen tepkiler üzerine WhatsApp'tan yeni bir hamle geldi. Bu gelişme, milyonlarca kişinin diğer mesajlaşma uygulamalarına sebep oldu. Bu durumun önüne geçmek isteyen WhatsApp, kendileri için büyük bir pazar olan Hindistan'da kullanıcıları elinde tutmak isteyen WhatsApp, birçok internet sitesine ve gazeteye tam sayfa reklam verdi.