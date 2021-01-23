WhatsApp son kozunu oynuyor saltanatı bitti! Açan şokla karşılamıştı! Kullanıcılarını döndürmek için bakın ne yaptı. Kullanıcılarına sunduğu gizlilik sözleşmesi nedeniyle büyük tepkilerin odağında olan WhatsApp milyonlarca kişinin uygulamayı silmesi üzerine geri adım attı ve süreyi 15 Mayıs'a kadar uzattığını açıkladı. Milyonlarca kullanıcı BİP, Telegram ve Yaay gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanmaya başladı. WhatsApp ise kullanıcılarını kaybetmemek için birçok internet sitesine ve gazeteye tam sayfa reklam verdi. Ayrıca uygulama içerisinde paylaştığı hikayelerle güncellemeye dair detayları 'normal gibi' paylaşmaya başladı.
SON KOZUNU OYNUYOR
WhatsApp gizlilik sözleşmesinde değişikliğe giderek kullanıcılarına bilgilerinin paylaşılmasını kabul etmeyi zorunlu kılmıştı. Gelen tepkiler üzerine WhatsApp'tan yeni bir hamle geldi. Bu gelişme, milyonlarca kişinin diğer mesajlaşma uygulamalarına sebep oldu. Bu durumun önüne geçmek isteyen WhatsApp, kendileri için büyük bir pazar olan Hindistan'da kullanıcıları elinde tutmak isteyen WhatsApp, birçok internet sitesine ve gazeteye tam sayfa reklam verdi.
İlan başlığında "WhatsApp, gizliliğinize saygı duyar ve korur" ifadesiyle güncellemeye ilişkin açıklama yapıldı. WhatsApp, haklarında artan güvenlik endişelerine cevap amacıyla daha önce "Bazı söylentilere yanıt vermek ve uçtan uca şifreleme ile özel mesajlarınızı korumaya devam edeceğimizi yüzde yüz ortaya koymak istiyoruz" mesajıyla bir açıklama yapmıştı.
WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Uygulayacağını duyurduğu veri politikası ile tepki çeken WhatsApp yeni bir açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada "Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" ifadelerine yer verildi. Mayıs ayında yeni bir iş planı hazırlanacağı bildirildi.