Türkiye'de uygulayacağını duyurduğu veri politikasının ardından tepki çeken WhatsApp şimdilik geri adım atmış ve güncellemeyi ertelediğini duyurmuştu.
AB'nin veri kuralları ihlali nedeniyle WhatsApp'a para cezası hazırlığında olduğu öğrenildi.
50 MİLYON AVROLUK CEZA
WhatsApp'ın, Avrupa Birliği (AB) veri koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 milyon euroya varan para cezasına çarptırılabileceği bildirildi.
Politico'nun internet sitesinde çıkan yazıda, WhatsApp'ın Avrupa'daki merkezinin yer aldığı İrlanda'da bulunan veri koruma kurumunun şirketin kişisel verileri kullanımına yönelik incelemesini sürdürdüğü kaydedildi.
VERİLERİN FACEBOOK İLE PAYLAŞILMASI
İncelemenin, WhatsApp uygulamasının kişisel verilerin Facebook ile paylaşılması konusunda hatalar yaptığı ve Avrupa'daki kullanıcıları bu konuda gerekli biçimde bilgilendirmediği için başlatıldığı anımsatılan haberde, bunun AB çapında 2018 yılında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) aykırı olduğu belirtildi.