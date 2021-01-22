

ELON MUSK, DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ LİSTESİNDE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, 195 milyar dolara ulaşan serveti ile 2017'den bu yana dünyanın en zenginler listesinde zirvede bulunan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek ilk sıraya yerleşti. Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, sadece bir hafta dünyanın en zengin kişisi oldu. Tesla hisseleri değer kaybedince Forbes Zenginler Listesi'ndeki dünyanın en zengin kişisi unvanını Bezos'a bırakarak ikinci sıraya geriledi.



ELON MUSK KİMDİR?

Güney Afrika doğumlu olan ve sonradan ABD'ye göç eden girişimci Elon Musk'ın serveti, Ocak 2020'de yaklaşık 30 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu rakam, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bütün dünyada salgın ilan edilmesinin ardından nisan ayıyla birlikte istikrarlı bir yükselişe geçti.

Kasım ayına kadar servetini büyük oranda artıran Musk, 128 milyar dolarlık serveti ile Microsoft'un Kurucusu Bill Gates'i geçerek ikinciliğe yerleşti. Yükselişini 2021'in ilk haftasında da sürdüren Musk, 195 milyar dolarlık serveti ile uzun süredir zirvede yer alan Bezos'u da geride bıraktı ve "dünyanın en zengin kişisi" unvanını elde etti.