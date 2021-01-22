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    • 22.01.2021 09:39
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    • 22.01.2021 10:01
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    ve 'in sahibi ve CEO'su duyurdu: Kazanana 100 milyon dolar!

    Son dakika haberi! Gezegenimizin dört bir noktasında ve iklim değişikliği nedeniyle mücadele veriliyor. Bu mücadeleye katılan son isim oldu. ve Üst Yöneticisi Elon , geliştirilecek en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu. Musk, 195 milyar dolara ulaşan serveti ile 2017'den bu yana dünyanın en zenginler listesinde zirvede bulunan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek ilk sıraya yerleşmişti.

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    Musk duyurdu: Kazanana 100 milyon dolar!

    İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (Covid-19) gezegenimizin bir numaralı küresel gündemi olmaya devam ediyor. Ancak Dünya'yı bekleyen daha ciddi ve sonuçları bakımından daha yıkıcı olma potansiyeline sahip bir sorun daha var: Küresel Isınma.



    740 MİLYON TL
    Gezegenimizin dört bir noktasında küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle mücadele veriliyor. Bu mücadeleye katılan son isim Elon Musk oldu. Tesla ve Spacex'in sahibi ve CEO'su olan Elon Musk, geliştirilecek en iyi karbon yakalama sistemine 100 milyon dolar (yaklaşık 740 milyon TL) bağışlayacağını duyurdu.



    Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci insanı konumunda olan Musk açıklamayı kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptı. Musk'ın dün gece saatlerinde yaptığı açıklama kısa sürede 250 binin üzerinde kullanıcı tarafından beğenildi. Musk konu ile ilgili detaylı açıklamayı önümüzdeki hafta yapacağını belirtti.



        KARBON YAKALAMA SİSTEMİ NEDİR?
        Karbon yakalama sistemi iklim değişikliğini önlemek için, büyük enerji tesislerinden ve enerji santrallerinden CO2'yi yakalayıp, sıkıştırarak, daha sonra bunu havaya salmak yerine, yeraltına, örneğin, tükenmiş petrol yataklarına enjekte etmek anlamına gelen bir yöntem.


        ELON MUSK, DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ LİSTESİNDE ZİRVEYE YERLEŞTİ
        Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, 195 milyar dolara ulaşan serveti ile 2017'den bu yana dünyanın en zenginler listesinde zirvede bulunan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek ilk sıraya yerleşti. Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, sadece bir hafta dünyanın en zengin kişisi oldu. Tesla hisseleri değer kaybedince Forbes Zenginler Listesi'ndeki dünyanın en zengin kişisi unvanını Bezos'a bırakarak ikinci sıraya geriledi.

        ELON MUSK KİMDİR?
        Güney Afrika doğumlu olan ve sonradan ABD'ye göç eden girişimci Elon Musk'ın serveti, Ocak 2020'de yaklaşık 30 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Bu rakam, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bütün dünyada salgın ilan edilmesinin ardından nisan ayıyla birlikte istikrarlı bir yükselişe geçti.

        Kasım ayına kadar servetini büyük oranda artıran Musk, 128 milyar dolarlık serveti ile Microsoft'un Kurucusu Bill Gates'i geçerek ikinciliğe yerleşti. Yükselişini 2021'in ilk haftasında da sürdüren Musk, 195 milyar dolarlık serveti ile uzun süredir zirvede yer alan Bezos'u da geride bıraktı ve "dünyanın en zengin kişisi" unvanını elde etti.

        MUSK'IN GÖZ BEBEĞİ TESLA
        Musk'ın servetindeki yükselişe en büyük katkıyı, elektrikli ve otonom araç teknolojisi üzerine çalışan şirketi Tesla'nın verdiği görülüyor.

        Tesla, Musk'ın çok da umutlu başlamadığı projelerden biri olmasına rağmen kısa sürede en önemli şirketlerinden biri haline geldi. Musk, Tesla'nın Model 3 serisini geliştirdikleri zorlu dönemde şirketi Apple'a satmayı bile düşündüklerini itiraf etmişti. Buna karşın Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook Musk'a randevu dahi vermeyi kabul etmemişti.

        Tesla hisselerinin en büyük 500 Amerikan şirketini kapsayan S&P 500 endeksine dahil edilmesi kararı sonrasında şirket yükselişine hız verirken, şu anda 816 milyar dolarlık piyasa değerine sahip bulunuyor.

            Clean Technica sitesinde yer alan verilere göre, 2020'nin ilk yarısında Tesla, ABD'de en çok satan elektrikli araçlar arasında zirvede yer alıyor. Kuruluşu 2003 yılına dayanan şirket, geçen yıl dünya genelinde satışlarını yüzde 35'ten fazla artırarak 500 bin araca ulaştırdı.

            MUSK'IN UZAY YOLCULUĞU: SPACEX
            Musk'ın 2002 yılında "Mars'ı kolonileştirmek amacıyla" kurduğu SpaceX, 9 Aralık 2010'da bir uzay aracı olan Dragon'u uzaya fırlatan, yörüngeye oturtan ve bu uzay aracını başarılı bir şekilde dünyaya geri getiren ilk özel sektör şirket olarak tarihe geçti.

            SpaceX, 30 Mayıs 2020'de ise uzaya gönderdiği Crew Dragon ile bu anlamda insanlı bir görev gerçekleştiren ilk özel şirket oldu.

            SpaceX, Elon Musk'ın dünya çapındaki popülaritesini en çok artıran şirketlerden biri olurken, bunun en büyük sebepleri arasında ABD'li milyarderin dünyadan Mars'a yapılacak yolculuklar hakkında yaptığı açıklamalar geliyor.

            Musk, geçen yıl Twitter'dan gelen bir soru üzerine Mars'a yolculuğun (dönüş bileti ücretsiz) 500 bin dolardan daha ucuz bir şekilde yapılabileceğini söylemesinin ardından bütün dünyada ilgiyi üzerine çekmişti.

            MUSK'IN İNSAN BEYNİNE ÇİP PROJESİ: NEURALİNK
            İnsanlığın geleceğini yapay zeka ile insan beyninin birleştiği bir gelecekte gören Musk, saç telinden daha ince sicimlere bağlı elektrotlar ile beynin sinyallerini çözme girişimi olarak adlandırılan "Neuralink" projesi ile yakın gelecekte konuşmaya bile gerek kalmayacağını iddia ediyor.

            Musk, tüm dünyada en çok tartışılan projelerinden biri olan Neuralink projesi hakkında, "Çok yeni teknolojiler olduğu için beyne takılması planlanan çipler ile dile olan gerekliliğinin ortadan kaldırılmasının 5 ya da 10 yıl içinde mümkün olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

            Musk, geçen aylarda bir domuzun beyni üzerinde başarı ile denenen proje üzerinde çalışmalarına devam ediyor ve yakın gelecekte projenin insan beynine uygulanacağını ileri sürüyor.

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            Haberler Teknoloji Tesla ve Spacex'in sahibi ve CEO'su Elon Musk duyurdu: Kazanana 100 milyon dolar!