Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi (CBDDO) Başkanı Dr. Ali Taha Koç, WhatsApp'ın gizlilik ilkeleri güncellemesi için 8 Şubat olan son tarihi 15 Mayıs'a ertelediğini hatırlatarak, "Ancak kararda, kişisel verilerin Facebook'la paylaşılmasına yönelik herhangi bir içerik değişikliği yer almıyor. Kanaatimizce WhatsApp, gizlilik politikasını daha iyi anlatabilmek için zaman kazanmak istedi" dedi.
CBDDO Başkanı Ali Taha Koç, WhatsApp'ın gizlilik ilkelerinde değişikliğe giderek Facebook ile veri paylaşımı yapacağını duyurmasıyla başlayan tartışmalar ve siber güvenlik konusunda yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. WhatsApp'ın bu değişikliği Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerde uygulamayı tercih ettiğine dikkat çeken Koç, "Öncelikle bizim bu konudaki yaklaşımımız, dijital platformlara herkesin eşit olarak ulaşabilmesi, standartların ve prosedürlerin aynı olması yönünde.
Eğer bir tedbir veya düzenleme söz konusu ise, AB ülkeleri veya AB üyesi olmayan ülkelerde yaşayanlara eşit olarak uygulanmalı. Hem Rekabet Kurumu hem de Kişisel Verileri Koruma Kurulu Türkiye'de bu konuyla ilgili bir denetime başladı ve yakın bir zamanda da yansımalarını hep birlikte göreceğiz. Bu çalışmalarda öncelikle kişisel verilere ilişkin açık rızanın doğru alınıp alınmadığına ve piyasadaki rekabet şartlarına aykırı hareket edilip edilmeyeceğine bakılacak. CBDDO olarak Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi'nde kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı işleten kuruluşlarda çalışanların gizlilik dereceli bilgi ve belgeleri, yerli ve milli uygulamalarla paylaşmaları gerektiğini belirtmiştik. Son tartışmalar da bunun ne kadar kritik önemde olduğunu gösteriyor" dedi.