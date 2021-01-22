

'KAMUDA GİZLİ VERİLER, KAMUNET'TE PAYLAŞILIYOR'

Kamu kurum ve kuruluşlarında sosyal medya ağlarının nasıl kullanıldığına ilişkin soruyu yanıtlarken 'KamuNet' ağına işaret eden Koç, "Bu konuda kamuda bir mevzuatımız var. Kamu kurumları gizli verilerini 'KamuNet' adını verdiğimiz bir ağda paylaşıyorlar. Kamu kurumlarının verilerinin paylaşıldığı bu KamuNet ağını daha da genişletip güvenliğini artırma çalışmalarımız devam ediyor. 2021 eylem planlarımız arasında da KamuNet ağının yaygınlaştırılması ve güvenliğinin bir üst kademeye çıkarılması yer alıyor" bilgisini paylaştı.

'330 BİNE YAKIN SİBER SALDIRIYI ENGELLEDİK'

2020 yılında Türkiye'ye yönelik siber saldırılar ile ilgili bilgi veren Koç, Covid-19 salgınının etkisiyle dijitalleşmenin hız kazandığı bir dönemde siber saldırıların artmasının doğal olduğunu kaydederek, "Pandemi döneminde özellikle sağlık sektörü ile ilgili alanlarda siber saldırılarda bir artış yaşandığını görüyoruz. Çünkü herkesin ilgisi o alanlara kaydı. Geçen sene ise en çok elektronik altyapı şirketlerimiz siber saldırılara hedef olmuştu. Kamu kurumlarında ise Millî Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere kritik hizmet veren kamu kurumlarımıza saldırıların sayısı arttı. USOM'un (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) verdiği sayılara göre; Türkiye'ye yönelik son 3 yılda yapılan 330 bine yakın siber saldırıyı engelledik. Türkiye, en fazla siber saldırı yapılan ülkelerden birisi; ama sistemlerimiz bu saldırılar karşısında ayakta durabiliyor ve tehditlere karşı koyabiliyorlar. Ülkemize yönelik siber saldırıların politik nedenler dahil olmak üzere birçok nedeni var. Türkiye sosyal medya platformlarını çok yoğun kullanan bir ülke, günde en az 4 saatimizi sosyal medyada geçiriyoruz. Yani çok fazla miktarda veri verdiğimiz için bu tür teknolojik altyapılara karşı saldırılar da artıyor" diye konuştu.