

FRANSA'YA ONAY AVUSTRALYA'YA TEHDİT

Avustralya, teknoloji şirketlerinin haber içerikleri için medya kuruluşlarına ödeme yapmasını içeren yasa hazırlığını sürdürüyor. ABD merkezli teknoloji devleri ise yasaların uygun olmadığını ve geri adım atılması gerektiğini savunuyor. İnternet arama devi Google tarafından yapılan açıklamada, Avustralya hükümetinin arama motorunu medya şirketlerine ödeme yapmaya zorlayacak söz konusu girişimde ısrar etmesi halinde ülkedeki hizmetlerini durduracağını duyurdu. Google Avustralya Genel Direktörü Mel Silva yaptığı açıklamada, "Yönetilemez mali ve operasyonel riskle birleştiğinde bu kurallar yasalaşacak olursa, bize Google arama motorunu Avustralya'da kullanıma sunmayı bırakmaktan başka bir seçenek sunmaz" dedi.