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    • Teknoloji
    • 22.01.2021 11:45
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    • 22.01.2021 12:01
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    Fransız basını ile hakkı sı imzalayan 'yı tehdit etti: Hizmeti durdururuz

    Arama motoru , 'da 300 basın kuruluşunu temsil eden basın derneğiyle, içeriklerini kullanmak için hakkı ödeyeceğine dair imzaladı. Google'ın Fransa ile anlaşmasından sonra "Türkiye için de harekete geçilsin" çağrısı yapıldı. Öte yandan gelen son dakika haberine göre Google, haber yayıncılarına ödeme yapılması girişimi üzerine arama motorunu 'dan geri çekmekle tehdit etti.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Google Avustralya'yı tehdit etti: Hizmeti durdururuz

    Google, bir Fransız yayıncı derneğiyle, içeriklerinin kullanılması için telif ödeyeceğine dair anlaşma imzaladı. Anlaşmaya, 2019 yılında Avrupa Birliği'nde yapılan telif hakkı düzenlemesi kapsamında aylarca süren müzakereler sonucunda varıldı.

    Teknoloji devi, daha önce ödeme yapmaktan kaçınmak için, ödeme talep eden Fransız yayıncıların içeriklerini göstermemeye başlamıştı.

    Fransa'daki yaklaşık 300 siyasi ve genel basını temsil eden L'Alliance de la Presse d'Information Générale (APIG) derneği anlaşmayı sosyal medya üzerinden duyurdu.

    L'Alliance başkanı Pierre Louette yaptığı açıklamada, "Uzun aylar süren müzakerelerden sonra, bu anlaşma komşu basın haklarının etkin bir şekilde tanınmasını gösteren önemli bir kilometre taşıdır. Yayıncılar ve çevrimiçi yayınlarının kullanımı için alınacak ücretlerin başlangıcı" dedi.

    Google ayrıca, Fransız yayıncılarla aylarca süren görüşmelerin ardından "ileriye doğru atılan büyük bir adım" diyerek anlaşmayı anlatan bir blog yazısı da yayınladı.


        FRANSA'YA ONAY AVUSTRALYA'YA TEHDİT
        Avustralya, teknoloji şirketlerinin haber içerikleri için medya kuruluşlarına ödeme yapmasını içeren yasa hazırlığını sürdürüyor. ABD merkezli teknoloji devleri ise yasaların uygun olmadığını ve geri adım atılması gerektiğini savunuyor. İnternet arama devi Google tarafından yapılan açıklamada, Avustralya hükümetinin arama motorunu medya şirketlerine ödeme yapmaya zorlayacak söz konusu girişimde ısrar etmesi halinde ülkedeki hizmetlerini durduracağını duyurdu. Google Avustralya Genel Direktörü Mel Silva yaptığı açıklamada, "Yönetilemez mali ve operasyonel riskle birleştiğinde bu kurallar yasalaşacak olursa, bize Google arama motorunu Avustralya'da kullanıma sunmayı bırakmaktan başka bir seçenek sunmaz" dedi.



        BAŞBAKAN MORRİSON'DAN AÇIKLAMA
        Google tarafından yapılan açıklamalara tepki gösteren Avustralya Başkanı Scott Morrison, "Tehditlere boyun eğmeyeceğiz" dedi. Avustralya, Google'ın ve sosyal medya devi Facebook'un medya endüstrisinde oldukça fazla pazar gücüne sahip olduğunu ifade ederek söz konusu yasayı geçtiğimiz ay duyurmuştu.



        TÜRKİYE'DEN ÇAĞRI VAR
        Türkiye'de de, yerli basın kuruluşlarının Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını korumak için AB'nin yasal düzenlemesini emsal alması konuşuluyor. İktidar ve TBMM'deki mevcut diğer siyasi partiler, ilgili yasayı uyarlayarak onaylarsa hem Türk medyasının haklı menfaatlerini korumuş olacağı hem de dijitalleşen rekabet ortamında maddi olarak geri kalmamasını sağlayacağı konuşuluyor.
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