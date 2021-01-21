

TAMAMEN YA DA KISMEN BIRAKABİLİR

Bu açıklama da LG'nin telefon üretimini tamamen ya da kısmen bırakabileceği şeklinde yorumlanıyor.



Araştırma şirketi Counterpoint'e göre LG, Strategy Analytics tarafından 2013'ün ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında üçüncü sırada yer almasına rağmen, 2020'nin üçüncü çeyreğinde ilk yediye bile giremedi.