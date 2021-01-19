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    • Teknoloji
    • 19.01.2021 10:50
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    • 19.01.2021 10:50
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    SON DAKİKA: Akıllı telefon üreticisi Tecno iye'ye 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak: İlk yerli üretim Mart'ta

    Son dakika haberine göre, akıllı telefon üreticisi Tecno, iye'de yerli üretim için 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak. 'te olacak fabrika, öncelikli olarak Türk tüketicisinin hem fiyat hem kalite beklentilerine hizmet vermek ve aynı zamanda pazarına dağıtım sağlayacak bir üretim üssü olmak için kuruluyor.

    Türkiye'ye geliyor! İlk yerli üretim Mart'ta

    Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de yerli üretim için 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tecno üretim planlaması için gerekli adımlar çoktan atıldı ve ilk yerli Tecno, mart ayı içerisinde üretilmiş olacak.


    PAZARA UYUMLU CİHAZ
    Bu somut adımla birlikte Tecno, Türk ekonomisine olan güvenini ifade ederken, hatırı sayılır miktarda iş imkanı oluşturacak ve Türk tüketicisinin beklentilerine kulak veren, pazara uyumlu cihaz üretecek.

    Bu yatırım hamlesi, markanın Türk pazarında önemli bir oyuncu olma kararlılığını gösteriyor.

    Dünyada tanınan, Manchester City gibi birçok dünya markasının global sponsoru olan Tecno, aralık ayında Türk pazarı ile 3 modeli sayesinde tanışmıştı. Hemen ardından Türkiye'deki yerli ortağı ile birlikte üretim sürecini hemen başlatarak Türk tüketicisinin yakından tanıdığı, tercih ettiği, yerli bir marka olmayı hedefliyor.

    İstanbul Pendik'te olacak fabrika, öncelikli olarak Türk tüketicisinin hem fiyat hem kalite beklentilerine hizmet vermek ve aynı zamanda Avrupa pazarına dağıtım sağlayacak bir üretim üssü olmak için kuruluyor.

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