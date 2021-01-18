Jambi eyaletinde anestezi uzmanı olan Ahmad Faishal Fahmi ise "Türkiye'nin bu girişimini takdirle karşılıyorum. WhatsApp'a göre, BİP'in video kalitesi daha iyi ve daha kolay okunabilen bir ara yüze sahip." ifadelerini kullandı.

Uygulamaya kayıt olmada bazı operatör numaraları için SMS doğrulanmasının hala zor olduğunu aktaran Fahmi, uygulamada henüz Youtube canlı yayını ve farklı yazı tipi çeşitliliği özelliklerinin de olmadığını kaydetti.