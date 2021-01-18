Türkiye'de temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine reklam yasağı 19 Ocak'ta başlıyor

Düzenlemeye göre, şu ana kadar Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmeyen Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, Linkedin ve Pinterest, önümüzdeki salı gününde kadar temsilcilik için adım atmazsa bundan sonra Türkiye'de reklam alamayacak.



Reklam yasağı kararının yayımlanması ile Türkiye'de vergi mükellefi olan şirket ve kişilerin, söz konusu sitelere reklam vermesi yasaklanacak. Reklam yasağı ile söz konusu platformlarla reklam sözleşme yapılamayacak, bu sitelere reklam bedeli olarak para ödenemeyecek.