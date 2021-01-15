"Gizliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için Telegram'a kaydolurken gerçek cep telefonu hattınız yerine sanal bir numara kullanın. Bu tek kullanımlık bir sanal numara olmasın, aksi takdirde birileri yine de hesabınızı ele geçirebilir. Bilgilerinizin sizin açınızdan güvenli bir noktaya kadar özel olduğundan emin olun."

GİZLİLİK VE GÜVENLİK İÇİN

"Ayarlar" altındaki "Gizlilik ve Güvenlik" seçenekleri altında telefon numaranızı muhakkak gizleyin. Telefon numaranızı sadece kişilerim ya da hiç kimse şeklinde değiştirebilirsiniz. Herkes kısmını seçmeniz durumunda ise katıldığınız kanallarda gruplarda diğer kişiler telefon numaranızı görebilir.