



"BÜYÜK GÜVENLİK SORUNU"

Onaylanan sözleşme ile tüm bu bilgilerin Facebook grup şirketi arasında paylaşıma açık olacağını söyleyen Yüksel, "Uygulama onaya sunulan sözleşmeden önce belirtilen verileri alıp saklayabiliyordu. Ancak üzerinde işlem gerçekleştiremiyordu. Sözleşmenin onaylanması ile saklanan veriler üzerinde analiz işlemleri gerçekleştirilebilecek" dedi.





"KAYIT VERİSİ NE KADAR FAZLA İSE DOĞRULUK ORANI O ÖLÇÜDE ARTIYOR"



Yüksel konuşmasına şöyle devam etti:



"Gruplarda paylaşılan ses kayıtları ile yeni seslerin taklidi günümüz teknoloji ve yöntemleriyle yüzde 97 doğruluk oranına kadar gerçekleştirilebiliyor. Taklit edilen yeni kayıtlar ile kişi adına işlemler yapılabiliyor. Kayıt verisi ne kadar fazla ise doğruluk oranı o ölçüde artıyor. Kişisel verilerin kullanımı bilişim güvenliği açısından tehdit oluşturuyor."