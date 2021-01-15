Son dakika haberine göre 8 Şubat'ta sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesaplarının sileneceğini ifade eden mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan önemli bir açıklama yapıldı. Bilindiği üzere WhatsApp'ın sözleşme kararının ardından milyonlarca kullanıcı alternatif uygulamaları indirmeye ve WhatsApp hesaplarını silmeye başlamıştı. Peki, WhatsApp sözleşmesi iptal mi oldu, uzatıldı mı? WhatsApp geri adım attı mı, hesaplar silinecek mi? İşte detaylar...
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ OLDU, UZATILDI MI?
WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesiyle ilgili yeni açıklama yaptı. Açıklamada "Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" denildi. Mayıs ayında yeni bir iş planı hazırlanacağı bildirildi.
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR?
Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.
GÜNCELLEME NELERİ KAPSIYOR?
Hesap Bilgileri
Mesajlar
Bağlantılar
Durum Bilgisi
İşlem ve Ödeme Verileri
Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
Kullanım ve Kayıt Bilgileri
Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
Konum Bilgileri
Çerezler
Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
WhatsApp'taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)
Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?
Yan Hizmetler
Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük
Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler
Kurumsal Etkileşimler
WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre anlık mesajlaşma uygulamasının yeni koşulları ile gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla geçerli olacak.