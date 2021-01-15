Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Teknoloji
    • 15.01.2021 23:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.01.2021 23:10
    ABONE OL

    Son dakika: , uzatıldı mı? geri adım attı mı, hesaplar silinecek mi?

    , uzatıldı mı? Önceki günlerde 8 Şubat'a kadar sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesaplarını sileceğini açıklayan konu hakkında önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini belirtilirken yapılacak değişikliği anlatmak için bu sürenin 15 Mayıs'a kadar uzatıldığı ifade edildi. Peki, WhatsApp geri adım attı mı, hesaplar silinecek mi? İşte detaylar...

    WhatsApp sözleşmesi iptal mi oldu, uzatıldı mı?

    Son dakika haberine göre 8 Şubat'ta sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesaplarının sileneceğini ifade eden mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan önemli bir açıklama yapıldı. Bilindiği üzere WhatsApp'ın sözleşme kararının ardından milyonlarca kullanıcı alternatif uygulamaları indirmeye ve WhatsApp hesaplarını silmeye başlamıştı. Peki, WhatsApp sözleşmesi iptal mi oldu, uzatıldı mı? WhatsApp geri adım attı mı, hesaplar silinecek mi? İşte detaylar...

    WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ OLDU, UZATILDI MI?

    WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesiyle ilgili yeni açıklama yaptı. Açıklamada "Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" denildi. Mayıs ayında yeni bir iş planı hazırlanacağı bildirildi.

    WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR?

    Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.

    GÜNCELLEME NELERİ KAPSIYOR?

    Hesap Bilgileri

    Mesajlar

    Bağlantılar

    Durum Bilgisi

    İşlem ve Ödeme Verileri

    Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

    Kullanım ve Kayıt Bilgileri

    Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

    Konum Bilgileri

    Çerezler

    Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

    Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

    WhatsApp'taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

    Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)

    Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

    Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?

    Yan Hizmetler

    Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

    Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler

    Kurumsal Etkileşimler

    WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre anlık mesajlaşma uygulamasının yeni koşulları ile gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla geçerli olacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Teknoloji Son dakika: WhatsApp sözleşmesi iptal mi oldu, uzatıldı mı? WhatsApp geri adım attı mı, hesaplar silinecek mi?