Son dakika haberine göre 8 Şubat'ta sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların hesaplarının sileneceğini ifade eden mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan önemli bir açıklama yapıldı. Bilindiği üzere WhatsApp'ın sözleşme kararının ardından milyonlarca kullanıcı alternatif uygulamaları indirmeye ve WhatsApp hesaplarını silmeye başlamıştı. Peki, WhatsApp sözleşmesi iptal mi oldu, uzatıldı mı? WhatsApp geri adım attı mı, hesaplar silinecek mi? İşte detaylar...

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ OLDU, UZATILDI MI?

WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesiyle ilgili yeni açıklama yaptı. Açıklamada "Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" denildi. Mayıs ayında yeni bir iş planı hazırlanacağı bildirildi.