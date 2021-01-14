Bilgilerinizin kopyaları ise 90 günlük süre bittikten sonra da olağanüstü bir durum, yazılım hatası ya da veri kaybına neden olan başka bir olay yaşanması durumunda verileri kurtarmak için kullandığımız yedek depolama alanında tutulabilir. Bu süreçte WhatsApp'tan bilgilerinize erişmeniz mümkün değildir.

Bu durum, diğer kullanıcıların sizinle ilişkili sahip oldukları bilgileri etkilemez. Örneğin gönderdiğiniz mesajların kopyaları bu durumdan etkilenmez.

Günlük kayıtları gibi bazı materyallerin kopyalarını veri tabanımızda saklamaya devam edebiliriz.