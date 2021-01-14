Whatsapp hesabı silinirse ne olur? WhatsApp son günlerde gündemden düşmüyor. Yeni saklılık ve hizmet şartlarını kabul etmeyen kullanıcılar, 8 Şubat 2021'den sonra uygulamayı kullanamayacak. Facebook'un bu kararına tepki gösteren bazı kullanıcılar Telegram gibi seçeneklere yönelirken, WhatsApp hesap silme özelliğinin nasıl çalıştığını merak ediyorlar. WhatsApp silme veya öbür ismiyle WhatsApp kapatma işlemleri oldukça basit. Uygulama içerisinde belli yolları takip etmeniz yeterli oluyor. 1 dakikadan kısa bir sürede WhatsApp hesabını kalıcı olarak silme işlemini tamamlayabilirsiniz. Hesabınızı WhatsApp uygulamasının içinden silebilirsiniz. Hesap silme işleminin geri dönüşü yoktur.
WHATSAPP HESAP SİLME: WHATSAPP HESABI NASIL SİLİNİR?
– WhatsApp uygulamasını açın ve sağ alt köşede yer alan Ayarlar simgesine tıklayın
– WhatsApp Ayarlar ekranında "Hesap" seçeneğine tıklayın.
– Karşınıza çıkan WhatsApp Hesap seçeneklerinden "Hesabımı Sil" seçeneğine tıklayın.
– WhatsApp Hesap Silme işlemini tamamlayabilmeniz için karşınıza çıkan ekrana telefon numaranızı girmeniz istenecek. Telefon numarasını girdikten sonra "Hesabımı Sil" butonu tıklayarak WhatsApp'a veda edebilirsiniz.
WHATSAPP HESABIMI SİLERSEM NE OLUR?
Hesabınızı sildiğinizde Hesabınız WhatsApp'tan silinir. Telefonunuzdaki sohbet geçmişiniz silinir.
Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.
Hesabınıza tekrar erişemezsiniz.
WhatsApp bilgilerinizin silinmesi, silme işleminin başlamasından itibaren 90 güne kadar sürebilir.
Bilgilerinizin kopyaları ise 90 günlük süre bittikten sonra da olağanüstü bir durum, yazılım hatası ya da veri kaybına neden olan başka bir olay yaşanması durumunda verileri kurtarmak için kullandığımız yedek depolama alanında tutulabilir. Bu süreçte WhatsApp'tan bilgilerinize erişmeniz mümkün değildir.
Bu durum, diğer kullanıcıların sizinle ilişkili sahip oldukları bilgileri etkilemez. Örneğin gönderdiğiniz mesajların kopyaları bu durumdan etkilenmez.
Günlük kayıtları gibi bazı materyallerin kopyalarını veri tabanımızda saklamaya devam edebiliriz.
Ancak bu kayıtlar kişiye özel tanımlayıcılarla ilişkilendirilmez.
Ayrıca bilgilerinizi yasal konular, koşul ihlalleri veya zarar önleme çalışmaları gibi durumlar için saklayabiliriz.
Diğer Facebook Şirketleri ile paylaşılan kişisel bilgileriniz de silinir.