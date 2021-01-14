Whatsapp hesabı silinirse ne olur? WhatsApp hesap silme işlemi nasıl yapılır? Whatsapp hesap kapatma yöntemi!

Whatsapp hesabı silinirse ne olur? WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar WhatsApp hesabını siliyor. WhatsApp hesap silme işlemi kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. WhatsApp'ı silince konuşmalar da gider mi? İşte WhatsApp hesap silme işlemi ile ilgili merak edilenler haberimizde... Hesabınızı WhatsApp uygulamasının içinden silebilirsiniz. Hesap silme işleminin geri dönüşü yoktur. Hesabınızı yanlışlıkla silseniz bile bu işlemi geri alamayız. Hesabınızı sildiğinizde Hesabınız WhatsApp'tan silinir. Telefonunuzdaki sohbet geçmişiniz silinir.
WHATSAPP HESAP SİLME: WHATSAPP HESABI NASIL SİLİNİR?
– WhatsApp uygulamasını açın ve sağ alt köşede yer alan Ayarlar simgesine tıklayın
– WhatsApp Ayarlar ekranında "Hesap" seçeneğine tıklayın.
– Karşınıza çıkan WhatsApp Hesap seçeneklerinden "Hesabımı Sil" seçeneğine tıklayın.
– WhatsApp Hesap Silme işlemini tamamlayabilmeniz için karşınıza çıkan ekrana telefon numaranızı girmeniz istenecek. Telefon numarasını girdikten sonra "Hesabımı Sil" butonu tıklayarak WhatsApp'a veda edebilirsiniz.
WHATSAPP HESABIMI SİLERSEM NE OLUR?
Hesabınızı sildiğinizde Hesabınız WhatsApp'tan silinir. Telefonunuzdaki sohbet geçmişiniz silinir.
Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.
Hesabınıza tekrar erişemezsiniz.
WhatsApp bilgilerinizin silinmesi, silme işleminin başlamasından itibaren 90 güne kadar sürebilir.
Bilgilerinizin kopyaları ise 90 günlük süre bittikten sonra da olağanüstü bir durum, yazılım hatası ya da veri kaybına neden olan başka bir olay yaşanması durumunda verileri kurtarmak için kullandığımız yedek depolama alanında tutulabilir. Bu süreçte WhatsApp'tan bilgilerinize erişmeniz mümkün değildir.
Bu durum, diğer kullanıcıların sizinle ilişkili sahip oldukları bilgileri etkilemez. Örneğin gönderdiğiniz mesajların kopyaları bu durumdan etkilenmez.
Günlük kayıtları gibi bazı materyallerin kopyalarını veri tabanımızda saklamaya devam edebiliriz.
Ancak bu kayıtlar kişiye özel tanımlayıcılarla ilişkilendirilmez.
Ayrıca bilgilerinizi yasal konular, koşul ihlalleri veya zarar önleme çalışmaları gibi durumlar için saklayabiliriz.
Diğer Facebook Şirketleri ile paylaşılan kişisel bilgileriniz de silinir.