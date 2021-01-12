ŞEFFAFLIK SAĞLIYORMUŞ

WhatsApp internet sitesinde "Yakın zamanda gizlilik politikamızı güncelledik ve çok sayıda düşünceli soru aldık. Bazı dedikodularla birlikte, aldığımız bazı soruları cevaplamak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Gizlilik politikamızdaki güncellemenin, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemediğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Bunun yerine, bu güncelleme isteğe bağlı olan, verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlayan WhatsApp'ta bir işletmeye mesaj göndermeyle ilgili değişiklikleri içerir" denildi.