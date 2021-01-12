WhatsApp tarafından alınan karar neticesinde kullanıcılar 'WP sözleşmesini nasıl iptal ederim' sorusunun yanıtını arıyor. 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik ilkeleri çerçevesinde WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceği gözler önüne serilmiş oldu. Peki Whatsapp gizlilik sözleşmesi onayı iptal etme nasıl yapılır? 8 Şubat 2021 WhatsApp hesapları kapatılıyor mu? Yeni gizlilik sözleşmesi onayının ardından kullanıcılar , onayı nasıl kaldırabileceklerini araştırıyor. Ancak WhatsApp, söz konusu güncellemede onay kaldırma butonu yok. Onayı kaldırmanız için WhatsApp'ı telefonunuzdan kaldırabilirsiniz. Sildikten sonra onay otomatik kaldırılacaktır. Ancak onayladığınız sözleşme 8 Şubat 2021 'den sonra geçerli olacak.
ONAY KALDIRMA NASIL YAPILIR?
Yeni gizlilik sözleşmesi onayının ardından kullanıcılar , onayı nasıl kaldırabileceklerini araştırıyor. Ancak WhatsApp, söz konusu güncellemede onay kaldırma butonu yok. Onayı kaldırmanız için WhatsApp'ı telefonunuzdan kaldırabilirsiniz. Sildikten sonra onay otomatik kaldırılacaktır. Ancak onayladığınız sözleşme 8 Şubat 2021 'den sonra geçerli olacak.
WHATSAPP AÇIKLAMA YAPTI
WhatsApp son yayınladığı gizlilik sözleşmesiyle tepki çekmişti. Binlerce kullanıcı WhatsApp'a tepki göstererek BİP uygulamasına geçmişti. WhatsApp yaptığı son dakika açıklamasıyla adeta sanal zorbalık yapmaya devam edeceğini duyurdu. WhatsApp'tan yapılan açıklamada "Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez" ifadelerine yer verildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, WhatsApp hakkında inceleme başlattığını açıkladı.
GİZLİLİK ETKİLENMEZMİŞ
WhatsApp'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez" ifadeleri kullanıldı.
ŞEFFAFLIK SAĞLIYORMUŞ
WhatsApp internet sitesinde "Yakın zamanda gizlilik politikamızı güncelledik ve çok sayıda düşünceli soru aldık. Bazı dedikodularla birlikte, aldığımız bazı soruları cevaplamak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Gizlilik politikamızdaki güncellemenin, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini hiçbir şekilde etkilemediğini açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Bunun yerine, bu güncelleme isteğe bağlı olan, verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlayan WhatsApp'ta bir işletmeye mesaj göndermeyle ilgili değişiklikleri içerir" denildi.
KVKK'DAN WHATSAPP AÇIKLAMASI!
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), WhatsApp uygulaması hakkında, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlattı.
Alınan bilgiye göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun bugünkü toplantısında, "Whatsapp Inc tarafından WhatsApp uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve yurt dışında bulunan tedarikçi, iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve diğer üçüncü taraflara aktarılmasına rıza verilmesini içerecek şekilde kullanım şartlarının güncellendiği" yönündeki haberlerle ilgili değerlendirme yapıldı.
Konuyu, kişisel verilerin korunması mevzuatı genel hükümleri yönünden değerlendiren Kişisel Verileri Koruma Kurulu, toplantıda WhatsApp uygulaması hakkında, veri işleme şartları, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatılmasına karar verdi.
İncelemeyi yürütecek Kurul, süreci takip ederek, 8 Şubat 2021'de konuyu yeniden değerlendirecek.
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR?
WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gözler önüne seriyor.
WP SÖZLEŞMESİNİ NASIL İPTAL EDERİM?
Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istemesi büyük bir infial yaratmıştı. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar WhatsApp uygulamasını kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına bundan böyle erişim sağlayamayacak. Sözleşme kabulü, iptali vb. bir durumla ilgili henüz aktif bir buton WhatsApp uygulamasında yer almamakta.
WHATSAPP HESABI NASIL SİLİNİR?
İlk olarak WhatsApp uygulamasını açarak Ayarlar seçeneğine giriş yapın.
Daha sonrasında karşınıza çıkan menüden 'Hesap' seçeneğine dokunun.
Son olarak WhatsApp hesabınızı silmek için en alt kısımda yer alan 'Hesabımı sil' seçeneğine giriş yapın.
Bu kısımda hesabınızın silineceği ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan hesabınızı silmek için ilk olarak ülke kodunuz ve telefon numaranızı girmeniz gerekli.
Türkiye'de ikamet ediyorsanız ülke kısmının Türkiye olarak seçildiğinden ve ülke kodunun +90 olduğundan emin olun. WhatsApp hesabınızın silinmesi için telefon numaranızı başında sıfır olmadan yazarak 'Hesabımı sil' seçeneğine dokunun.
Tüm bu işlemleri eksiksiz yaptığınızda, WhatsApp hesabınız tamamen silinmiş demektir.